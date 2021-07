Love is in the air, anticipazioni: Selin in crisi, Serkan dice a Eda di amarla

Eda ormai è pronta per partire per l’Italia e dimenticare quindi Serkan che invece non ha preso per niente bene la cosa. I due si sono ritrovati insieme e l’imprenditore nel sonno ha sognato proprio la bella Eda, peccato che al risveglio non si sia ricordato di nulla. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 16 luglio 2021. Eda continuerà a prepararsi per la sua partenza in Italia e per lasciarsi alle spalle il rapporto con Serkan ma prima di andare via succederà altro e Selin sarà una grande protagonista…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 16 luglio 2021

Eda sarà ancora dell’idea di partire per l’Italia per continuare ad inseguire il suo sogno e la sua ambita carriera. L’obiettivo ovviamente sarà anche quello di dimenticare Serkan una volta per tutte. Prima di partire però la ragazza confesserà a Selin che Serkan è ancora innamorato di lei. Intanto proseguiranno le prove delle nozze tra la ex del Bolat e Ferit e proprio durante una prova, Selin andrà completamente in crisi e deciderà di andarsene per poi vedersi proprio con Serkan. L’imprenditore non si presenterà all’appuntamento con lei perché sceglierà di ascoltare finalmente il suo cuore per raggiungere invece Eda.

Serkan finalmente deciderà di fare un grosso passo in avanti e dirà tutta la verità a Eda. Cercherà di non farla partire e le confesserà i suoi reali sentimenti. A questo punto Bolat chiederà altri due mesi per organizzarsi in modo tale che lui possa andare insieme a lei in Italia. Eda sarà felice e accetterà la proposta di Serkan. Continuerà però la crisi di Selin. Piril allora deciderà di parlare del finto fidanzamento. Non solo, Alptekin dirà che è stato coinvolto in un incidente dove sono morte due persone.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Eda e Serkan riusciranno ad essere finalmente felici insieme, Selin riuscirà a farsene una ragione? Tutto quest e molto altro lo scopriremo con la puntata di Love is in the air che andrà in onda venerdì 16 luglio 2021, durante il pomeriggio di Canale 5.