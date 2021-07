Love is in the air, anticipazioni: la notte da incubo di Serkan a sognare Eda

Mentre Selin sembra essere veramente disposta ad abbandonare l’idea del matrimonio con Ferit, la zia di Eda ha bisogno di un prestito per poter pagare l’ultimo anno di università alla nipote. Eda comunque non dovrà sapere nulla. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 15 luglio 2021. La notizia delle nozze di Selin ha smosso non pochi problemi, ansie e conseguenze nella vita dei nostri protagonisti. Eda, invece, sarà ormai pronta per partire direzione Italia…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 15 luglio 2021

Eda sarà pronta per la sua partenza per l’Italia ma Serkan non sarà affatto felice di questo e proverà un senso di malessere. Secondo Aydan, lo stato d’animo di Serkan sarà tutto dovuto alle imminenti nozze della ex Selin. Proprio per questo motivo la donna la contatterà per farla andare da lui. Nel mentre Seify farà la stessa identica cosa ma con Eda. Selin ed Eda si ritroveranno insieme proprio da Serkan e l’imbarazzo non sarà poco. La promessa sposa di Ferit ad un certo punto deciderà di andare via mentre la studentessa di architettura rimarrà.

Una notte non semplice visto che Serkan farà degli incubi proprio sotto gli occhi di Eda. L’imprenditore sognerà Eda e chiederà alla ragazza di non lasciarlo. Una volta sveglio, il mattino dopo, Serkan non ricorderà più niente rispetto al sogno fatto e così Eda andrà via. Prima di andare via passerà da Aydan per un saluto. La donna sarà dispiaciuto ma pensa che comunque sarà la scelta giusta da fare. Ayfer informerà Melek e Figen riguardo al contratto tra Eda e Serkan. Le reazioni saranno tutte da vedere. Engin dimostrerà tutta la sua amarezza a Ceren.

Che cosa succederà a questo punto? Eda partirà veramente per l’Italia dimenticando tutto quello che c’è stato con Serkan? E lui vuole veramente non essere lasciato dalla ragazza? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 15 luglio 2021 su Canale 5.