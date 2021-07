Love is in the air, anticipazioni: un segreto che Eda non dovrà scoprire

Serkan è ancora molto indeciso ed in crisi e non sa chi scegliere tra Eda e la sua ex Selin. Quest’ultima è disposta ad abbandonare persino il matrimonio programmato con Ferit per lui. Il Bolat però deve assicurare una speranza alla donna. Anche Eda ormai inizia a sospettare che l’imprenditore provi dei sentimenti visto i suoi silenzi. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani mercoledì 14 luglio 2021. in questo appuntamento Aydan cercherà di far ingelosire Alptekin con il suo piano e avrà finalmente il successo che tanto sperava…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 14 luglio 2021

Aydan riuscirà a far ingelosire Alptekin ma solamente quando incontrerà il finto maestro che le insegna le tecniche della ceramica. Nel mentre però meglio concentrarsi su Ayfer che racconterà a Ceren di avere dei grossi problemi finanziari già con il suo vivaio. Per questo la donna sarà un po’ in crisi e non avrà alcuna possibilità di pagare l’ultimo anno di università alla sua adorata nipote Eda. Ayfer comunque proverà di tutto per far realizzare il sogno di Eda. Così chiederà a Ceren se conosce qualcuno in banca per poter fare un prestito e ipotecare la casa. Eda però non dovrà sapere nulla, si tratterà di un segreto.

In realtà ci sarebbe un modo diverso per far continuare gli studi ad Eda. La nonna della ragazza, mamma di Ayfer, è una donna molto ricca. Ceren chiederà quindi alla zia di Eda di valutare questa possibilità ma i rapporti con la madre non sono affatto buoni e per questo Ayfer rifiuterà anche di fare un tentativo. Engin nel mentre tenterà di recuperare con Piril con nuove dimostrazioni e le porterà dei fiori.

Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Ayfer riuscirà davvero a ipotecare la casa di nascosto da Eda per pagarle l’università? E i rapporti con Serkan come proseguiranno? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 14 luglio 2021 su Canale 5.