Love is in the air, anticipazioni: tensioni tra Serkan e Ferit

La notizia del matrimonio tra Selin e Ferit ha messo i protagonisti in crisi tanto che Eda ha comunicato a Selin che presto si sposerà con Serkan. Anche il gossip su queste seconde nozze girerà di bocca in bocca. Lo scopo sarà quello di portare Selin a rinunciare al matrimonio con Ferit. Serkan però non prende bene la scelta di Eda che ha annunciato tutto senza nemmeno confrontarsi con lui. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Love is in the air per lunedì 12 Luglio 2021. La scoperta di Serkan sull’annuncio di Eda potrebbe portare l’imprenditore ad arrabbiarsi nuovamente con la sua finta fidanzata…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 12 luglio 2021

Nella prima puntata della nuova settimana di luglio, vedremo un Serkan piuttosto agitato. Il Bolat infatti non vorrà firmare un accordo per legare l’Art Life a Efe Akman, un architetto piuttosto famoso e potente. Nel contratto ci saranno troppe condizioni e proprio per questo Serkan non sarà convinto. Tra l’altro, l’imprenditore deciderà definitivamente di non firmare l’accordo e provocherà non poche reazioni. Da qui ci saranno dei problemi nel rapporto tra lui e Ferit, il promesso sposo di Selin. Ci saranno delle tensioni.

Alla bella Eda spetterà il compito di trovare un po’ di equilibrio e far riappacificare i due uomini. Non solo però perché Selin, ad un passo dal matrimonio, deve capire se è innamorata veramente di Ferit oppure il suo cuore batte ancora per Serkan. A questo punto Eda organizzerà una cena a quattro nello chalet di montagna dei Bolat invitando proprio lo stesso Serkan e i due promessi sposi Selin e Ferit.

Che cosa accadrà adesso arrivati a questo punto? Eda riuscirà a mettere ogni cosa al proprio posto grazie alla cena? Ferit e Serkan faranno pace? E soprattutto che cosa deciderà di fare Selin? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la puntata di Love is in the air che andrà in onda lunedì 12 luglio 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5.