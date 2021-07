Love is in the air, anticipazioni: termina il contratto, Serkan confesserà i suoi sentimenti?

Serkan ha costretto Eda ad andare con lui nello chalet in montagna. Il brutto tempo ha costretto i ragazzi a rimanere nella proprietà dei Bolat per tutta la notte perché impossibilitati a tornare a casa. Serkan ed Eda hanno quindi dormito insieme condividendo pure lo stesso letto. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 7 luglio 2021. Il contratto del finto fidanzamento sta ormai per terminare e questo sarà l’ultimo giorno di rapporto, in teoria, tra Serkan ed Eda…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 7 luglio 2021

Questo sarà, appunto, l’ultimo giorno di fidanzamento tra Serkan ed Eda, come da contratto firmato da entrambi. Serkan andrà a prendere Eda per portarla a lavoro. In ufficio, la speranza di tutti i collaboratori sarà quella di un ritrovato equilibrio tra i due. Le cose però non staranno proprio così. Tra l’altro Serkan ormai ha capito di provare qualcosa nei confronti della studentessa ma il suo carattere non permetterà all’uomo di esternare ancora i suoi sentimenti verso di lei. Eda ci rimarrà male e mostrerà tutta la sua contrarietà.

Nel mentre, Engin chiederà nuovamente aiuto a Ceren per conquistare il cuore della bella Piril. Ceren deciderà di dare una mano al collega così da creare una atmosfera particolarmente romantica ed invitare Piril a cena. Chissà se la donna accetterà l’appuntamento e soprattutto se Engin riuscirà ad esternare finalmente i suoi sentimenti verso di lei. O se prenderà la stessa strada di Serkan!

Che cosa succederà adesso? Serkan riuscirà a fare definitivamente un passo in avanti importante nei confronti di Eda oppure no? Farsi perdonare del tutto dalla giovane probabilmente non sarà così semplice e il suo modo di essere senz’altro non aiuterà. Non ci resta che attendere la prossima puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 7 luglio 2021. Vi ricordiamo che l’appuntamento è sempre per il pomeriggio di Canale 5, dopo la messa in onda della nuova serie Brave and beautiful.