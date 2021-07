Love is in the air, anticipazioni: notte insieme per Eda e Serkan, letto condiviso

Serkan è riuscito a scoprire dove si trova Eda e ha deciso di portarla nello chalet di montagna della sua famiglia. Eda non era per niente convinta della cosa ma il Bolat l’ha ammanetta non dandole altra scelta. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 6 luglio 2021. Serkan ha quindi quasi costretto Eda ad andare insieme alla casa in montagna. Allo chalet, l’imprenditore spiegherà alla giovane donna quali sono i suoi obiettivi dopo aver scoperto tutta la verità su Kaan e ovviamente l’innocenza di Eda…

Vi ricordiamo tra l’altro che da lunedì Love is in the air andrà in onda dopo Brave and Beautiful. Gli ascolti così cresceranno?

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 6 luglio 2021

Arrivati alla casa in montagna, Serkan vorrà subito aggiornare Eda riguardo a ciò che sta succedendo con Kaan. L’uomo è il vero colpevole del furto e adesso Serkan vuole vendicarsi di lui. Per questo cercherà l’appoggio di Eda e un aiuto da parte sua. L’aspirante architetto non sarà della stessa idea e non prenderà per niente bene la proposta di Serkan. Talmente non condividerà l’opinione dell’uomo che minaccerà di andare via anche dallo chalet. Alla fine però sarà proprio Serkan andarsene.

Serkan rientrerà in casa, in montagna. Eda non si renderà conto che l’uomo è il suo capo e, credendo si tratti di qualche criminale, accoglierà Serkan spruzzando lo spray al peperoncino. Un brutto episodio per Bolat che dopo il trattamento riservato ad Eda durante il furto probabilmente un po’ lo meritava. Comunque il meteo non sarà dei migliori e le strade saranno tutte chiuse. I ragazzi infatti non potranno rientrare in città e saranno costretti a trascorrere la notte in montagna nella stessa casa. Non solo però perché Serkan ed Eda si ritroveranno a condividere pure lo stesso letto.

Che cosa succederà adesso? La notte insieme nello chalet di montagna porterà finalmente il sereno tra Eda e Serkan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani pomeriggio martedì 6 luglio 2021 su Canale 5.