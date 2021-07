Love is in the air, anticipazioni: Serkan vuole riprendere il progetto dell’hotel

I rapporti tra Eda e Serkan sono cambiati da quando lui ha iniziato a credere che lei avesse rubato i documenti, facendoli finire nelle mani sbagliate. Nonostante Eda abbia provato a far capire che lei non c’entra nulla con questa storia, Serkan sembra non volerne sapere ma solo fino ad ora. Perché l’imprenditore cambierà presto idea mentre lei non vorrebbe più vederlo ma Eda è innocente e lo si dimostrerà. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 5 luglio 2021. Eda e Serkan potrebbero finalmente tornare in buoni rapporti ma non sarà così semplice…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 5 luglio 2021

Serkan spiegherà ad Engin che il vero ladro è stato Kaan e che quindi Eda non è colpevole di nulla. L’uomo potrebbe avere nuovamente le idee chiare in mente e il suo obiettivo sarà l’hotel ma senza Eda potrebbero esserci difficoltà. Serkan cercherà di ritornare finalmente sui suoi passi e riavvicinarsi ad Eda dopo il grande errore commesso. Farà molta fatica perché il noto imprenditore è un uomo decisamente orgoglioso e poco abituato a chiedere scusa.

Serkan vorrà parlare con Eda ma lei non sarà così felice di farlo. Per questo motivo l’uomo cercherà un’ultima collaborazione con lei e chiederà dunque un ultimo sforzo ad Eda per lavorare insieme e aiutarlo. Le intenzioni di Serkan, infatti, sono quelle di riprendersi il progetto del green hotel che è stato sottratto proprio da Kaan. Come agirà? Deciderà di ammanettare Eda e di portarla nello chalet di montagna che appartiene alla sua famiglia. I due resteranno quindi da soli e potranno, forse, finalmente parlare e chiarire.

Che cosa succederà adesso? Serkan riuscirà a chiedere scusa ad Eda? E come reagirà lei? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda questo lunedì 5 luglio 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, dopo la nuova serie Brave and beautiful.