Love is in the air, anticipazioni: Eda e Serkan ai ferri corti ma arriva un video

Tra Serkan ed Eda le cose vanno davvero male dopo il danno del brevetto. Lei voleva persino riconsegnare l’anello ma lui non ha accettato. La verità però potrebbe essere vicina perché una giornalista vuole rivelare l’identità del suo informatore. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 1 luglio 2021. Serkan ed Eda sembrano essere veramente ai ferri corti e l’ultimo litigio lo conferma. La giovane deciderà persino di licenziarsi dopo quanto accaduto con Bolat e la sua azienda. Eda vuole proprio concludere la storia e cancellare Serkan e tutto ciò che è stato…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 1 luglio 2021

La decisione di Eda di lasciare il lavoro e mettere un punto definitivo su Serkan provocherà un nuovo litigio. L’imprenditore sembra intenzionato a volersi fidare di lei ma non sa proprio come fare perché purtroppo non ha nessuna prova in mano. La giornalista, proprio colei che ha parlato della storia di Eda e Serkan, contatterà Ceren perché vuole rivelare tutto sull’informatore misterioso. Improvvisamente però arriverà Selin e la comparsa dell’ex di Bolat farà cambiare idea alla giornalista. La donna, infatti, invece di svelare tutta la verità, opterà per il raccontare una bugia.

Ma Eda riuscirà a far valere le sue ragioni? A confermare la sua versione ci penserà Fifì che con le sue conoscenze riuscirà ad entrare in possesso di alcune registrazioni di quel giorno in cui Eda è andata dal notaio. Le telecamere di videosorveglianza hanno filmato tutto e i video confermano che Eda non ha consegnato alcun brevetto o documento a nessuno. A questo punto toccherà a Serkan perdonare Eda. Lo farà? Certo è che tutta la verità sul furto dei documenti non sarà ancora svelata per il momento.

Che cosa accadrà a questo punto? Riusciranno a capire che è stata tutta colpa di Kaan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 1 luglio 2021 su Canale 5.