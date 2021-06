Love is in the air, anticipazioni: Serkan farà piangere Eda

Serkan ha abbandonato l’appuntamento con Selin per andare da Eda che nel mentre vorrebbe allontanarsi un po’ da lui. La ragazza è sempre più consapevole di provare qualcosa per lui ma si ritroverà ancora vicino a Bolat. Nel mentre, Kaan prosegue con le strategie e finirà per mettere nei guai proprio Eda. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 29 giugno 2021. Serkan arriverà a prendersela con Eda e la colpa sarà tutta del suo nemico. L’imprenditore, infatti, scoprirà che il design originale del lampadario è stato rubato proprio da Kaan…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 29 giugno 2021

Il design originale del lampadario che Serkan aveva creato e poi venduto esclusivamente ad una catena di hotel è stato da Kaan. Serkan scoprirà l’accaduto ma invece di prendersela con il suo rivale che lo voleva screditare, andrà contro Eda. L’uomo infatti accuserà subito la ragazza per quello che è successo perché lui le aveva consegnato il brevetto originale. La povera Eda non avrà nemmeno l’opportunità di dare delle spiegazioni a Serkan e finirà con il piangere per la delusione e l’umiliazione. Così lei deciderà di andare via.

L’umiliazione non vedrà coinvolta solo Eda perché tutti saranno presenti e nessuno apprezzerà il comportamento di Serkan nei confronti della studentessa di architettura. A questo punto Eda deciderà di lasciarsi andare ad uno sfogo insieme a Ceren. La giovane sarà veramente molto amareggiata e penserà a quando accaduto e al rapporto con Serkan per l’intera notte. Così il giorno dopo uscirà per raggiungere il Bolat e ridare quindi indietro l’anello di fidanzamento. Eda potrebbe essere talmente delusa da decidere di annullare il contratto che aveva istaurato proprio con il suo finto ragazzo.

Che cosa succederà adesso? Serkan chiederà scusa ad Eda e riuscirà a farsi perdonare oppure no? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air in onda domani martedì 29 giugno 2021 come sempre su Canale 5.