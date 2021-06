Love is in the air, anticipazioni: Serkan pianta Selin e corre da Eda

Eda ha organizzato una cena per Selin e Serkan. L’appuntamento, che sarà comunque di lavoro, avverrà durante il giorno del compleanno di lui. Che cosa accadrà giunti fino a qui? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 28 giugno 2021. Serkan non sarà affatto felice della sorpresa, se così la possiamo definire, organizzata da Eda per la cena con Selin. Engin proverà a calmare un po’ le acque spiegando che quella della ragazza potrebbe essere una strategia d’amore ma Serkan sarà difficile da convincere. Sarà proprio Eda a confessare alle sue amiche che la sua è una vera tattica per capire che cosa ha in mente Serkan nei suoi confronti…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 28 giugno 2021

Mentre Serkan e Selin saranno a cena, l’imprenditore sorprenderà la sua ex lasciando le cose a metà. Serkan deciderà di abbandonare l’appuntamento mentre sta mangiando e Selin rimarrà senza parole. Come mai l’uomo andrà via dalla cena? Proprio per raggiungere Eda. Serkan e la giovane trascorreranno così tutta la serata insieme e lei potrà dare il suo regalo di compleanno al suo capo.

Il giorno dopo, mentre è a lavoro, Eda dovrà occuparsi di una ristrutturazione e dovrà collaborare con Idil che è una architetta molto importante. Eda comunque continua ad avere delle sensazioni nei confronti del rapporto con Serkan e ha paura di innamorarsi di lui. Proprio per questo vorrà mettere dei paletti e mantenere una certa distanza presentandosi al punto per iniziare i lavori ristrutturazione da sola, con la sua macchina senza farsi quindi accompagnare. L’auto di Eda però è piuttosto vecchia e ci sarà un problema che la costringerà a chiedere aiuto proprio al bel Serkan.

Prosegue nel mentre la strategia nell’antagonista Kaan. L’uomo è sempre più vicino a Melek. La ragazza con ingenuità deciderà di raccontare alcuni segreti riguardanti l’azienda proprio a Kaan.

Che cosa succederà adesso? Cosa scoprirà Kaan ma soprattutto come proseguiranno le cose tra Serkan ed Eda? Lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di lunedì 28 giugno 2021 su Canale 5.