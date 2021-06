Love is in the air, anticipazioni: Eda organizza una cena a Serkan e Selin?

I momenti intimi tra Eda e Serkan diventano sempre di più tanto che la giovane si inizia a rendere conto di provare qualcosa per il suo finto fidanzato. Intanto però ha deciso di occuparsi del brevetto. Che accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 25 giugno 2021. Eda si sta occupando del brevetto e così Figen la aiuterà. Kaan intanto continuerà a girare intorno a Melek riuscendo a farsi invitare a pranzare direttamente a casa sua. Proprio qui Kaan troverà il brevetto di Eda che la ragazza deve riportare da Serkan…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 25 giugno 2021

Ceren inizierà a fare tantissime domande ad Eda dopo aver letto un biglietto. Si tratta del biglietto d’amore che Eda ha scritto a Selin ma che proviene da Serkan. La ragazza non riesce a trattenersi e alla fine cede raccontando la verità. Il biglietto sarà abbastanza ben preso da parte di Selin tanto che lei chiederà ad Eda di organizzare una serata speciale con Serkan. Proprio ora che Eda sembrava essere sul punto di essere seriamente innamorata di Serkan, si ritrova ad organizzare una cena tra lui e la sua Selin. Ne approfitterà per prenotare proprio nel giorno del compleanno dell’imprenditore.

Intanto Erdem si aprirà con Eda e le spiegherà di essersi innamorato di Figen. La speranza di Erdem è che Eda possa aiutare nel rapporto e fare praticamente da tramite del messaggio. Serkan, invece, affiderà un nuovo lavoro a Ceren che potrà farsi aiutare da Engin. La gelosia di Piril arriverà in automatico e scatterà una vera discussione. A questo punto Engin vorrà andare più a fondo per capire i sentimenti di Piril e quanto sono veri.

Che cosa succederà adesso? Come andrà la cena tra Serkan e Selin e come reagirà Eda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani venerdì 25 giugno 2021, durante il pomeriggio di Canale 5.