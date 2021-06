Love is in the ari, anticipazioni: Serkan ed Eda dormiranno insieme

Eda ha accettato l’incarico della ristrutturazione della casa della cantante Sevda nonostante Serkan ha deciso di non accettare. L’imprenditore ha poi cambiato idea e ha portato il suo team ad aiutare Eda con i lavori. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani mercoledì 23 giugno 2021. Tutto girerà intorno ai lavori di ristrutturazione per Sevda. Il progetto è importante e così Eda dovrà fermarsi alla villa per lavorare ancora tutta la notte. Serkan vorrà stare insieme alla sua collaboratrice e sua finta fidanzata e finirà con il sorprenderla…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 23 giugno 2021

Serkan deciderà di rinunciare ad andare in un luogo definito misterioso per restare insieme ad Eda. La ragazza sarà curiosa e riuscirà a convincere l’uomo a farsi raccontare qualcosa in più. Serkan confesserà di aver perso suo fratello che lui amava moltissimo. Per lui il 19 agosto è un giorno molto particolare perché il fratello gli aveva regalato una chitarra. Serkan aveva promesso che ogni 19 agosto di tutti gli anni, sarebbe andato a suonare la chitarra nel luogo misterioso che però Eda non conosce. Il ragazzo è riuscito ad aprirsi con la sua finta fidanzata, i due ormai sembrano sempre più intimi nel loro rapporto anche se non così veritiero come vogliono farlo apparire agli occhi degli altri.

Serkan ed Eda dormiranno insieme sul divano, abbracciati. Il giorno dopo Sevda arriverà alla villa con un aereo privato organizzato proprio da Serkan. La cantante non apprezzerà per niente il lavoro a casa sua così non vorrà restare e annullerà pure l’impegno del concerto. Sarà Eda a riuscire a convincere la cantante a restare e ad esibirsi. E sarà sempre lei a passare a prendere Serkan per portarlo all’evento.

Che cosa succederà ora? Serkan ed Eda sembrano sempre più vicini. Forse il sentimento tra di loro sta diventando vero? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani mercoledì 23 giugno 2021 su Canale 5.