Love is in the air, anticipazioni: Eda farebbe di tutto per Serkan?

Mentre Serkan non si è presentato a lavoro, Eda si è presa carico di un nuovo progetto. La ragazza si sta impegnando per realizzare tutte le idee della nota cantante Sevda. Le richieste sono alquanto particolari e qualcuno consiglierà ad Eda di rifiutare, lei però proprio non riesce a mollare. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 22 giugno 2021. Eda continuerà ad essere alle prese con il progetto della cantante che vuole ristrutturare la casa. La particolare ristrutturazione però non può passare solo nelle mani della studentessa, ha bisogno di aiuto…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani 22 giugno 2021

Eda riuscirà a convincere alcuni dei collaboratori ad aiutarla per ristrutturare la casa della cantante. Serkan verrà informato del progetto ma deciderà di rifiutare. Le idee dell’artista sono un po’ troppo folli da realizzare? Sevda chiederà ai ragazzi delle cose praticamente impossibili da poter realizzare e le sue intenzioni non piaceranno all’imprenditore. No problem, invece, per Eda. Lei vuole continuare a lavorare alla casa della cantante. Per lei sarà una dura prova ma ha determinazione e soprattutto vuole far vedere a Serkan di che cosa è capace.

Eda non mollerà e continuerà ad impegnarsi fino in fondo anche se sa bene quali siano le difficoltà. Sembrerà essere disposta a tutto. Proprio per questo il bel Serkan andrà personalmente a casa di Sevda e porterà con lui il suo team così da aiutare Eda con la ristrutturazione. Grazie ai nuovi aiuti, Serkan conta che il progetto possa concludersi in un tempo molto più breve. I lavori andranno avanti e gli orari diventeranno assurdi, tanto che Eda e Serkan si ritroveranno ben presto di nuovo vicini.

Che cosa succederà ora? Eda e tutto il team riusciranno ad esaudire tutte le richieste della cantante e terminare finalmente la casa? Non ci resta che attendere la puntata di Love is in the air che andrà in onda domani martedì 22 giugno 2021 su Canale 5.