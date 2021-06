Love is in the air, anticipazioni: Serkan porta via Eda dall’evento

Serkan ed Eda si sono avvicinati pericolosamente il giorno prima della premiazione. Tra l’atmosfera romantica con vista stelle e il bagno insieme all’alba, il feeling tra i due finti fidanzati sembra esserci davvero. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 21 giugno 2021. E’ tutto pronto per la cerimonia di premiazione e Serkan si presenterà all’evento dove però qualcosa andrà storto. Kaan infatti chiamerà i paparazzi che riusciranno ad entrare all’evento causando non poche preoccupazioni e problematiche…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 21 giugno 2021

Vedendo la situazione, Selin cercherà di chiedere aiuto ad Eda. La ragazza sarà intenta ad intervenire per cercare di calmare le cose ma Serkan la fermerà. L’imprenditore lascerà l’evento e porterà Eda con lui in barca. I due torneranno quindi in città, ad Istanbul. Eda allora aspetterà che il suo finto fidanzato la passi a prendere per andare a lavorare insieme. Serkan però non passerà perché è il 19 agosto e per lui è una data particolare. In quel giorno, infatti, l’uomo non lavora mai in nessun anno.

Serkan non va in ufficio e allora Friket chiederà ad Eda di occuparsi di una cantante famosa e di tutto ciò di cui ha bisogno. L’artista in questione era stata invitata da lui alla festa di sua moglie ma le richieste della cantante saranno alquanto strane e stravaganti. Eda allora deciderà di parlarne con Piril ed Engin. Loro consiglieranno ad Eda di lasciar perdere le richieste ma non riusciranno a convincerla così facilmente.

Che cosa succederà adesso? Ma soprattutto perché il 19 agosto è un giorno così particolare per Serkan, tanto che lui non lavora mai in questa occasione? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda lunedì 21 giugno 2021 nel pomeriggio di Canale 5.