Love is in the air, anticipazioni: Serkan ed Eda pericolosamente vicini

Mentre Kaan sta cercando in tutti i modi di mettere Serkan nei guai con l’aiuto del contratto per il finto fidanzamento con Eda, proprio Serkan sta provando a convincere Birol e Sevil a mettere la firma. Che cosa succederà arrivati fino a qui? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 18 giugno 2021. Birol ha spiegato a Serkan i suoi problemi legati al matrimonio con Sevil. I due stanno per separarsi e proprio per questo la tanto attesa firma sembra ancora così lontana. Serkan finirà con il litigare con Birol…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 18 giugno 2021

Serkan discuterà con Birol mentre Eda incontrerà la moglie Sevil. Eda inizialmente non sarà a conoscenza del fatto che la donna in questione è proprio colei che non vuole l’accordo insieme al marito che ormai sta per diventare ex. Tra Sevil ed Eda nascerà subito una bella sintonia tant’è che diventeranno immediatamente amiche. Il problema del contratto senza firma per Serkan rimane e quindi bisogna agire in qualche modo. Per questo motivo i due finti fidanzati decideranno di far avvicinare Birol e Sevil in ogni modo possibile per riuscire ad ottenere quanto sperato.

Continua intanto il piano di Kaan per rovinare Serkan. Questa volta cercherà di farsi aiutare da Ferit e soprattutto dalla sua purezza ed innocenza per agire contro Serkan proprio durante la premiazione. Il giorno prima della cerimonia, Serkan ed Eda si ritroveranno insieme durante la notte e ci sarà un avvicinamento pericoloso. Dopo aver guardato insieme le stelle cadenti, all’alba decideranno di fare il bagno in una piscina naturale in un posto bellissimo a far da cornice.

Che cosa accadrà adesso? Kaan rovinerà davvero Serkan con i suoi piani? E che cosa sta succedendo tra l’imprenditore e la bella Eda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani venerdì 18 giugno 2021, come sempre in onda nel pomeriggio di Canale 5.