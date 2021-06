Love is in the air, anticipazioni: Selin trova l’accordo di Serdar ed Eda

Selin e Ferit sono stati invitati a casa di Serkan per una cena. Tutti però sanno che Eda e l’imprenditore convivono. Per questo Eda ha portato le sue cose a casa del finto fidanzato. Serkan ed Eda sono quindi pronti ad accogliere i due ospiti. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani mercoledì 16 giugno 2021. Le cose non fileranno affatto lisce per Serkan ed Eda anche perché lei non è riuscita a portare proprio tutto a casa del suo falso compagno. La dimenticanza della donna potrebbe portare delle complicazioni importanti e non solo…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 16 giugno 2021

Eda non riuscirà a trovare la scatola dove aveva messo i suoi vestiti e questo significa che gli abiti non sono a casa di Serkan. La ragazza allora deciderà di contattare Melo che invece si trova insieme a Kaan, il nemico di Serkan. Melo chiama Erdem per chiedere che fine hanno fatto i vestiti di Eda. Erdem andrà a controllare nel giardino della casa dove abita la studentessa. Ayfen allora scoprirà che sua nipote si sta trasferendo a casa del nuovo (ma finto) fidanzato. Melo si sta vedendo con Kaan perché lei sta adottando una strategia per distruggere Serkan. L’uomo infatti dirà che non possono più frequentarsi perché lei ed Eda conoscono Serkan.

Selin intanto arriverà a casa da Serkan ma è convinta che tra il suo ex ed Eda non ci sia niente e soprattutto che non esista alcuna convivenza. Per questo Selin inizierà a cercare delle prove in giro per casa. La donna la pensa in questo modo perché quando lei stava con Serkan lui non ha mai voluto fare un passo così importante. Cercando tra le cose di Serkan ed Eda, Selin troverà proprio il contratto che i due hanno stipulato. L’accordo del falso fidanzamento con i fini dei due soci arriverà direttamente nelle mani di Kaan.

Che cosa succederà arrivati a questo punto? Verrà detta tutta la verità sul rapporto che c’è tra Eda e Serkan? Sappiamo intanto che il giorno dopo la falsa coppia andrà a Antalya insieme a Selin, Ferit, Engin e Piril. Per saperne di più dobbiamo attendere la puntata di Love is in the air di domani mercoledì 16 giugno 2021.