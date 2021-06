Love is in the air, anticipazioni: Selin crederà a Eda e Serkan?

Selin è stata invitata a casa di Serkan per una cena a coppia. Il fatto è che lui ed Eda hanno raccontato a tutti che hanno iniziato a convivere. Per questo dovranno mettere in atto una messa in scena per far credere a Selin che è davvero così. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 15 giugno 2021. L’unica soluzione è quella di portare alcune cose di Eda a casa di Serkan per far credere a Selin che la convivenza è vera. Bisognerà però vedere se lei crederà alla (falsa) coppia…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di domani martedì 15 giugno 2021

Eda e Serkan devono rendere a tutti i costi credibile la loro convivenza agli occhi di Selin. Basterà portare le cose della bella studentessa a casa dell’uomo? Selin intanto non riesce proprio ad accettare questa relazione tra Eda e il suo ex fidanzato. Secondo lei Serkan è cambiato, non ha mai fatto una scelta così importante nella sua vita, soprattutto per amore. E’ possibile quindi che Selin inizierà a provare della gelosia nei confronti della coppia in particolare perché il bel Serkan non ha mai convissuto insieme a lei o preso altre decisioni importanti per la loro relazione.

Tutto sembra pronto per accogliere a casa Selin e Ferit e vedere se la donna riuscirà a credere a questa storia d’amore e alla loro convivenza. Tutto filerà liscio in questa cena di coppie e amici? Chiaramente no e la colpa potrebbe essere proprio di Eda. A questo punto le cose si faranno ancora più complicate e Selin potrebbe essere un passo più in avanti rispetto a Serkan e la sua nuova fidanzata, che fidanzata non è.

Che cosa succederà adesso? Serkan ed Eda riusciranno a convincere Selin sulla loro convivenza? Come andrà a finire l’invito? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air in onda domani martedì 15 giugno 2021, come al solito durante il palinsesto del pomeriggio su Canale 5.