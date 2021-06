Love is in the air, anticipazioni: tra Eda e Serkan finisce male?

Dopo l’incontro tra Serkan e Selin sembra proprio che la ex si stia avvicinando sempre di più all’imprenditore. Ma quali sono i suoi reali obiettivi nei suoi confronti? Intanto Eda e il suo finto fidanzato devono tranquillizzare le amiche di lei che pensano che Serkan abbia tradito la ragazza proprio con Selin. Che cosa succederà arrivati fino a qui? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Love is in the air di lunedì 14 giugno 2021. Sembra proprio che Eda e Selin stiano iniziando a diventare delle vere e proprie rivali in amore e in questo nuovo appuntamento con la soap entrambe si daranno da fare con Serkan…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di lunedì 14 giugno 2021

Eda cercherà di far ingelosire Serkan mentre lui sarà a lezione di nuoto. La ex compagna Selin, invece, cercherà di mettere in difficoltà Serkan. Per il bell’imprenditore non sarà un momento troppo semplice anche perché Selin potrebbe essere abbastanza insistente, cercherà di mandare in crisi Serkan in ogni modo possibile. Selin e Ferit penseranno bene di organizzare una cena a coppie e inviteranno anche Eda e Serkan.

Dopo l’invito, Eda decide quindi di prendere alcuni dei suoi oggetti personali e necessità per trasferire delle cose direttamente a casa di Serkan. Secondo la giovane aspirante architetto, questo potrebbe essere un modo in più per far credere a tutti che la loro storia d’amore non è una farsa ma che fanno sul serio. Serkan però non condividerà affatto l’idea avuta dalla sua finta fidanzata. L’uomo dimostrerà disappunto e non incoraggerà affatto Eda. I due finiranno per scontrarsi e litigare proprio per questo motivo. Eda a questo punto potrebbe decidere di fare di testa sua e portare ugualmente alcune delle sue cose a casa di Serkan senza dare troppa retta a lui e a quello che è successo tra di loro.

Che cosa succederà oro? Eda deciderà di continuare il trasferimento a casa di Serkan nonostante lui non condivida la sua decisione? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di lunedì 14 giugno 2021 in onda su Canale 5.