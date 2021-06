Love is in the air, anticipazioni: Serkan tradisce Eda con Selin? Amiche nel panico

Siamo arrivati al punto in cui Selin ha chiesto a Serkan di parlare. Eda è arrabbiata e per questo cercherà di far credere a Selin che lei e il suo nuovo fidanzato andranno presto a convivere insieme. Che cosa succederà altro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani venerdì 11 giugno 2021. Dopo le parole di Eda, Selin decide di comunicare la notizia della convivenza anche ad Aydan e Piril. Gli equivoci e le incomprensioni a questo punto non mancheranno di certo. E le amiche di Eda arriveranno a complicare la situazione proprio per colpa dell’ex fidanzata di Serkan…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 11 giugno 2021

Kaan vincerà la gara per l’appalto del progetto Bodrum. Engin e Piril non sono affatto contenti del successo dell’uomo ma Serkan è tranquillo perché era proprio che sperava per il suo rivale. Ahmet, infatti, aveva dato delle informazioni del tutto false sull’offerta che era stata fatta dall’Art life. Un doppio gioco che sicuramente non avrebbe portato a grandi vantaggi. Serkan farà quindi una perfetta figura con suo padre e il loro nemico Kaan adesso rischierà la bancarotta.

Melek è stata licenziata e perciò le sue amiche hanno deciso di aiutarla portandola in un ristorante. Eda non è presente ma le ragazze si accorgono che Serkan è in compagnia dalla sua ex Selin. Le amiche di Eda sono per cui convinte che Serkan stia tenendo un appuntamento romantico con la sua vecchia compagna tradendo la sua nuova fidanzata. Melek, Ceren e Figen corrono ad informare Eda di quello che sta combinando il suo ragazzo. Per questo lei e Serkan dovranno dimostrare alle amiche di lei che tra di loro va tutto alla perfezione e non c’è stato alcun tradimento con Selin.

Che cosa accadrà adesso? Le ragazze crederanno a Serkan ed Eda dopo quello che hanno visto? Tutto questo e molto altro lo scopriremo come sempre nella nuova puntata di Love is in the air di domani venerdì 11 giugno 2021, come sempre in onda su Canale 5 dalle 15.30.