Love is in the air, anticipazioni: Selin contatta Serkan, come reagirà Eda?

Dopo che Aydan si è dimostrata contraria alla convivenza tra Serkan ed Eda, non ha certo negato di non condividere questa relazione amorosa. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 10 giugno 2021. Dopo la notizia della convivenza, Aydan verrà informata del fatto che Eda sta preparando degli scatoloni a casa di Serkan. Così inizierà a pensare che la ragazza sta facendo spazio a casa del figlio per poter potare anche le sue cose e quindi trasferirsi dal suo fidanzato…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di domani giovedì 10 giugno 2021

Kaan intanto deciderà di andare nel negozio dove lavora Melo per conquistarla e farà subito colpo su di lui. Melo però verrà licenziata dal lavoro perché è stata beccata mentre utilizzava dei campioncini di profumo che il negozio mette a disposizione dei suoi clienti.

Ma torniamo ai nostri Serkan ed Eda. Dopo aver guardato insieme le stelle in cielo ed essersi avvicinati ancora di più l’uno all’altro, Serkan si è aperto un po’ con Eda che invece pensava che avesse a che fare con un robot che non prova alcuna emozione. Un nuovo equilibrio per i due soci nell’accordo? Forse no ma forse sì. Serkan si renderà conto della vicinanza con Eda e quindi deciderà di mettere di nuovo i paletti e mantenere la distanza dalla studentessa. Distanza che però non durerà troppo. Poco dopo, infatti, Serkan deciderà di chiamare la sua finta fidanzata per chiederle di fare quattro passi. Durante la passeggiata i due chiariranno alcune cose, anche la nuova distanza che l’imprenditore aveva stabilito nuovamente. All’improvviso però arriverà una chiamata di Selin, l’ex di Serkan. La donna vuole parlare con il suo vecchio fidanzato.

Che cosa accadrà a questo punto? Eda e Serkan ritroveranno l’equilibrio o torneranno di nuovo distanti? Ma soprattutto che cosa vuole Selin da Serkan? Questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani giovedì 10 giugno 2021, come sempre in onda su Canale 5.