Love is in the air, anticipazioni: Aydan contraria alla convivenza?

La festa di fidanzamento tra Eda e Serkan va male, soprattutto per la studentessa. Lei è veramente certa di aver preso un accordo un ragazzo che non prova sentimenti ma durante un momento mentre si ritrova da sola con lui, capisce che non è proprio così. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di domani mercoledì 9 giugno 2021 di Love is in the air. Serkan ed Eda rimangono da soli sotto un cielo pieno di stelle e questo potrebbe portare la donna a cambiare opinione sull’imprenditore. O forse no! Già la mattina dopo la situazione cambia perché Serkan ha degli atteggiamenti poco carini…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di domani mercoledì 9 giugno 2021

Serkan non tratterà nei migliori dei modi la bella Eda e lei chiaramente sarà spinta a ritornare sui suoi passi rispetto all’opinione che ha nei suoi confronti. Ad un certo punto arriva Fifì, l’amica di Eda che vuole vedere come vanno le cose tra lei e Serkan e pretende che la ragazza venga trattata bene e con il giusto rispetto. Selin intanto ha raccontato ad Aydan che Serkan ed Eda andranno presto a convivere insieme.

La mamma di Serkan è molto arrabbiata perché suo figlio non le ha detto nulla rispetto alla convivenza. Nervosismo dato anche dal fatto che non apprezza per niente che Serkan si sia fidanzato con una ragazza umile come Eda ed è assolutamente contraria alla loro relazione. A questo punto Aydan cercherà di contattare Serkan. La donna vuole convincere a tutti i costi Serkan a non fare questo passo così importante con la sua nuova fidanzata. La convivenza è qualcosa di molto serio e Aydan non vuole che Serkan vada a vivere proprio con Eda, preferirebbe una donna decisamente diversa al fianco di suo figlio.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Aydan riuscirà a convincere il figlio a rinunciare alla convivenza con Eda oppure dovrà rassegnarsi alla decisione del ragazzo? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di mercoledì 9 giugno 2021 su Canale 5.