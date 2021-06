Love is in the air, anticipazioni: party flop, gli invitati contro Eda

Eda e Serkan sono pronti ad annunciare il loro fidanzamento ma la festa organizzata con tanta cura non andrà esattamente come previsto. Qualcosa andrà storto e la colpa sarà degli invitati, persino il padre di Serkan sarà contro la coppia. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air di martedì 8 giugno 2021. Perché gli invitati al grande party se la prenderanno con la povera Eda? Il fatto è che la classe sociale della studentessa è ben differente rispetto a quella del ricco Serkan e loro lo faranno pesare tanto da far infuriare l’amico…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di domani martedì 8 giugno 2021

Alla festa di fidanzamento di Eda e Serkan, gli invitati arriveranno quasi a sabotare il party. Tutti gli invitati, infatti, pensano che Eda sia una ragazza troppo semplice ed umile per Serkan. L’uomo dovrebbe trovare una donna che appartenga alla sua stessa classe sociale. Eda si sentirà umiliata dagli invitati della festa. A tutto ciò si aggiunge pure la decisione del papà di Serkan. Il padre del festeggiato non vuole essere presente all’evento. Nonostante ciò, sappiamo che tra Eda e Serkan non c’è nulla di più di un patto. O forse non è proprio così?

Tutto è iniziato per un accordo eppure i due si stanno avvicinando sempre di più. Presto Eda inizierà a ricredersi sul suo socio. Se prima pensava che Serkan fosse un uomo del tutto apatico e non capace di vivere intensamente e veramente una emozione o un sentimento, adesso potrebbe cambiare idea. Dopo la festa di fidanzamento, infatti, ci sarà un momento speciale e i due potrebbero prendere una nuova decisione importante che farà tremare ancora una volta gli equilibri e le persone intorno.

Che cosa accadrà a questo punto? Eda deciderà di andare avanti contro tutto e tutti per il suo obiettivo finale? Ma soprattutto che cosa decideranno di fare Serkan e la giovane studentessa dopo la grande festa di fidanzamento? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air di domani martedì 8 giugno 2021 su Canale 5.