Love is in the air, anticipazioni: è festa di fidanzamento

Eda ha finalmente conosciuto la famiglia di Serkan ma soprattutto la madre dell’uomo. Tra lei e la signora Aydan non scorre buon sangue fin dal principio. Nonostante ciò l’accordo stipulato tra Serkan e la giovane studentessa continua ad esserci. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo nelle anticipazioni della puntata di Love is in the air di venerdì 4 giugno 2021. Serkan ed Eda devono iniziare ad ufficializzare il loro rapporto anche se è tutto una falsa. Proprio per questo motivo devono cercare di formalizzare la loro storia d’amore di fronte a tutti. Non c’è un modo diverso da quello di un anello di fidanzamento…

Love is in the air, anticipazioni: la trama di venerdì 4 giugno 2021

Eda e Serkan decidono di andare a comprare un anello di fidanzamento per portare quindi avanti il loro patto. L’uomo chiede a Eda di andare ad acquistare l’anello presso una importante gioielleria. Si tratta comunque di un accordo tra due persone che si conoscono da poco e la studentessa non ha alcuna intenzione di tenere per sempre il gioiello, anzi. Una volta che i loro obiettivi saranno ufficialmente raggiunti e l’accordo decadrà, Eda restituirà il prezioso anello a Serkan. Peccato che per l’uomo si tratti di un gioiello modesto.

Eda è veramente molto felice della faccenda e dell’anello stesso e si va quindi avanti con il patto. Serkan decide di incaricare sua madre Aydan per organizzare una festa di fidanzamento. La donna ha soltanto ventiquattro ore per organizzare il party perfetto che possa ufficializzare la relazione sentimentale tra suo figlio e la bella Eda.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Aydan riuscirà ad organizzare al meglio la festa di fidanzamento tra Eda e Serkan in così poco tempo? Come reagiranno tutti alla nascita di questo nuovo amore ormai ufficiale agli occhi di tutti? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air in onda venerdì 4 giugno 2021 come sempre su Canale 5.