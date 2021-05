Love is in the air pronta al debutto: le anticipazioni della prima settimana

E’ davvero ormai tutto pronto al debutto delle nuove soap/serie tv che ci faranno compagnia nell’estate 2021. Su Canale 5 due nuovi titoli per il pomeriggio di Mediaset: vedremo Love is in the air e poi anche Mr. Wrong. Vi abbiamo già dato alcune anticipazioni su queste serie pronte a diventare protagoniste per tutta l’estate ( andranno in onda da giugno a settembre). Oggi vi raccontiamo nel dettaglio tutto quello che succederà nella prima settimana di programmazione di Love is in the air! Pronti per le anticipazioni? Eccole per voi.

Love is in the air in onda dal 31 maggio: le anticipazioni della prima settimana

Eda, la giovane protagonista della serie ha un grande sogno: vorrebbe tanto diventare architetto paesaggista…Purtroppo non vive in una famiglia che le ha potuto dare una mano con gli studi ed è riuscita a frequentare la scuola grazie a una borsa di studio. Ma un giorno tutto cambia all’improvviso il suo sogno è a rischio: Serkan Bolat cancella i fondi per la borsa di studio. Questo significa che la ragazza non potrà neppure studiare in Italia, come desiderava. Durante una conferenza all’università, Eda ha un faccia a faccia con Serkan e lo accusa di averle tarpato le ali. Furiosa e amareggiata, Eda si reca nel parcheggio dell’università e decide di danneggiare l’auto di Serkan, pensando di non essere vista. Il giovane imprenditore, protetto dai vetri oscurati della sua auto, assiste a tutta la scena e al momento opportuno apre lo sportello e inveisce contro la ragazza. La ragazza e l’imprenditore iniziano a litigare e lei, trovando uno strano oggetto, delle manette, si vendica ammanettandosi a lui. Serkan ha un appuntamento e chiede quindi a Eda di andare insieme a lui per non fargli perdere tempo, poi si libereranno dalle manette.

Conosciamo meglio Hande Ercel: è Eda

Eda aiuta Serkan a convincere il signor Evren a vendergli un terreno…L’imprenditore ne è piacevolmente colpito…Nel frattempo Melo, Figen e Ceren cercano disperatamente Eda, ma senza risultati. Dopo aver concluso l’accordo con Evren, Serkan e Eda si incontrano con Engin. Quest’ultimo ha portato con sé un fabbro e un muratore per togliere le manette a Serkan e Eda, ma l’unica che riuscirà nell’intendo sarà Figen, con una semplice forcina per capelli. La ragazza non ha nessuna intenzione di rivedere l’imprenditore ma non si è resa conto di aver dimenticato il cellulare nella sua macchina e quindi deve per forza incontrarlo di nuovo…

Conosciamo meglio Kerem Bursin: è Serkan

Anche se Eda pensa che non avrà più a che fare con l’imprenditore, le cose non vanno come lei si aspettava. E infatti quando accetta un lavoro come assistente di volo non può immaginare che il suo primo cliente sarà proprio Serkan. L’imprenditore a una festa incontra la sua ex fidanzata e le dice di aver trovato una donna che gli ha cambiato la vita. Selin, la sua ex, sembra non crederci. Ma il giovane imprenditore ha una idea…Presenta Eda come la sua nuova fidanzata, la ragazza sta al gioco di fronte a Selin ma quando lei va via si infuria!

Serkan ed Eda sono però pronti per un passo inaspettato: stipulano un accordo per fingersi fidanzati…E lo fanno in grande stile anche pubblicamente. Serkan le regala persino un anello e decide di organizzare una festa…

Tutto questo e molto altro nella prima settimana di messa in onda di Love is in the air! Vi ricordiamo che la soap turca andrà in onda dalla 15,30 alle 16,30 subito dopo Mr. Wrong.