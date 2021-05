Hande Ercel: chi è la Eda di Love is in the air, la nuova fiction turca

Prossimamente andrà in onda una nuova serie tv turca su Canale 5. Si chiama Love is in the air e la vedremo questa estate. Tra i protagonisti del nuovo prodotto televisivo che sbarcherà presto sulla rete Mediaset c’è Hande Ercel. La giovane attrice intrepreterà il ruolo della protagonista Eda Yildiz, una studentessa. Ma prima che Love is in the air vada in onda vogliamo conoscere meglio Hande Ercel. In questo articolo parleremo di lei, della sua vita privata, dei suoi successi e della sua carriera televisiva in altre fiction tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice protagonista della soap opera turca.

Ecco chi è Hande Ercel di Love is in the air: vita privata, carriera e tutte le curiosità sull’attrice che interpreta Eda Yildiz

Hande Ercel ha 26 anni ed è nata a Bandirma in Turchia il 24 novembre 1993. Attualmente è single ma in passato ha avuto relazioni sentimentali con degli attori decisamente importanti e famosi in Turchia. Si tratta di Burak Serdar Şanal e di Ekin Mert Daymaz. E’ alta un metro e 68 centimetri e prima di fare l’attrice ha anche studiato presso l’università di Istanbul Mimar Sinan Fine Arts University. Dopodiché Hande ha iniziato a lavorare come modella per varie agenzie. E’ nel 2012 che arriva il primo successo per la Ercel con la vittoria del concorso Miss Turchia. Da qui la ragazza ha iniziato a recitare. La sua prima apparizione in tv è con Çalikusu nel 2014 dove ha interpretato il ruolo di Zahide.

I risultati sono arrivati presto tanto che nello stesso anno ha lavorato pure per Hayat Agaci e Çilgin Dersane Üniversitede. Nei due anni seguenti Hande Ercel è stata impegnata con la serie Günesin Kizlari per poi aggiudicarsi il ruolo di attrice protagonista in Ask Laftan Anlamaz. Hande non si è fermata un attimo è all’attivo altri ruoli importanti come quelli di Siyah Inci, Halka, Azize. Il suo successo più grande al momento è quello di Çal Kapimi, nonché Love is in the air, in cui interpreta proprio Eda Yildiz. L’ultimo progetto che ha tenuto impegnata la Ercel è un film drammatico che si intitola Drunk on love. Se volete seguire l’attrice su Instagram vi basterà cliccare qui, la trovate con il nome di handemiyy o digitando semplicemente Hande Ercel.

Eda Yildiz, il personaggio Hande Ercel interpreta in Love is in the air

Dopo aver conosciuto meglio Hande Ercel, non ci resta che approfondire il suo personaggio in Love is in the air. Eda Yildiz è una giovane studentessa iscritta all’università. Lei riesce a pagarsi l’università grazie ad una borsa di studio. Scopre però che i fondi sono stati tagliati e così se la prendere con Serkan, l’imprenditore che finanzia le borse. Lui le offrirà una nuova borsa di studio ma a patto che lei diventi la sua fidanzata per due mesi.

Che ne pensate di questa serie e dell’attrice che sarà protagonista? I fan italiani che hanno già visto alcune delle puntate della serie in turco, rivelano che il personaggio di Eda ci stupirà per la sua voglia di emanciparsi e non sarà la solita ragazza che abbiamo imparato a conoscere nelle soap viste finora in tv. Non ci resta che aspettare la messa in onda della serie per affezionarci a Eda e anche ad Hande Ercel!

