Kerem Bursin: ecco chi è l’attore che interpreta Serkan in Love is in the air

Molto presto andrà in onda in prima tv assoluta su Canale 5 la nuova serie Love is in the air. La fiction turca dovrebbe sbarcare sulla rete di Mediaset questa estate. Ma prima che inizi questa nuova storia d’amore cercheremo di conoscere meglio l’attore protagonista. Si tratta di Kerem Bursin che in Love is in the air interpreta il personaggio di Serkan Bursin, un ricco imprenditore. In questo articolo scopriremo chi è Kerem, la sua vita privata, la sua carriera e i suoi successi. Continuate pure a scorrere per capire qualcosa in più sull’attore che presto vedremo direttamente in tv.

Kerem Bursin è nato il 4 giugno del 1987, a Istanbul, e presto compirà 34 anni. Nonostante la sua nascita in Turchia da piccolo ha cambiato vari paesi toccando anche l’America dove è sbarcato all’età di 12 anni insieme alla sua famiglia. E’ in Texas, mentre frequentava il liceo, che ha iniziato a scoprire la sua passione per la recitazione e quindi per la tv. Tutto è nato con una rappresentazione teatrale recitata durante l’ultimo anno di studi. Kerem ha vinto davvero tanti premi tra cui, il più importante, quello di migliore attore del Texas. Post liceo si è iscritto all’Emerson College di Boston per studiare marketing e comunicazione ma non ha dimenticato la sua passione, anzi.

Successivamente si è trasferito a Los Angeles ed è proprio in questa città che ha iniziato a lavorare come attore televisivo. Il suo primo ruolo è stato nel 2010 in Sharktopus. Ma Kerem è anche uno sportivo oltre che modello. Ha infatti lavorato pure per degli spot pubblicitari come quello di Line. Tornando all’attività attoriale ha recitato in Güneşi Beklerken mentre la sua ultima fiction è Cal Kapimi, la versione turca originale di Love is in the air. Per i più curiosi possiamo dire che Bursin è single. Secondo il gossip però potrebbe anche essere impegnato con la collega Demet Ozdemir, l’attrice di DayDreamer – Le ali del sogno. Su Instagram lo trovate digitando thebursin o semplicemente Kerem Bursin.

Kerem Bursin interpreta Serkan nella nuova fiction di Canale 5 Love is in the air

Abbiamo conosciuto meglio Kerem Bursin. A questo non ci resta che scoprire il personaggio di Serkan in Love is in the air. Serkan Bursin è un ricco imprenditore che finanzia delle borse di studio per l’università. Durante un meeting conosce Eda, una studentessa. La ragazza si ribellerà e accuserà Serkan di aver tagliato i fondi per le borse di studio. Così l’imprenditore deciderà di offrire una nuova borsa di studio a Eda. In cambio però lei dovrà fingersi la sua fidanzata per due mesi.

