Love is in the air, anticipazioni: Ayfer scopre la verità su Eda

Le nozze di Selin e Ferit sono andate diversamente da quanto tutti si aspettavano. Lui ha deciso di lasciarla sull’altare dopo averla sentita confessare il suo amore all’ex fidanzato Serkan Bolat. La decisione di Ferit sul matrimonio con Selin ha lasciato tutti gli invitati alla celebrazione senza parole. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni per la puntata di domani di Love is in the air che andrà in onda domani venerdì 23 luglio 2021. Dopo che l’attenzione si è concentrata principalmente su Selin e Ferit ritorneremo sui nostri protagonisti Serkan ed Eda. Qualcuno farà una scoperta del tutto inattesa su di loro…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani venerdì 23 luglio 2021

Qualcosa andrà storto in questo nuovo appuntamento con la nuova serie tv turca tanto che Ayfer farà una scoperta che potrebbe sconvolgerla. La donna deciderà di andare a trovare Aydan per darle tutto il sostegno possibile in questo momento. Proprio qui qualcosa accadrà. A causa di un malinteso, infatti, la zia di Eda scoprirà tutta la verità su sua nipote e il reale rapporto che c’è attualmente con Serkan. Dopo aver capito che tra i due c’era un contratto e nessuna relazione seria e stabile, verrà a conoscenza del fatto che adesso Eda e Serkan sono una coppia a tutti gli effetti e si amano senza alcun vincolo.

La notizia potrebbe davvero sconvolgere Ayfer che quindi potrebbe pure scoprire che Eda ha deciso di non andare in Italia proprio per Serkan. Il Bolat infatti ha chiesto del tempo alla sua fidanzata per sistemare alcune cose per poi poter partire finalmente insieme a lei alla volta dell’Italia.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Ayfer prenderà bene la notizia che Eda e Serkan stanno davvero insieme e si amano? Che cosa deciderà di fare la coppia dopo la scoperta della zia? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani venerdì 23 luglio 2021, come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5, dalle 15.30 circa.