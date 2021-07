Love is in the air, anticipazioni: Ferit lascia Selin sull’altare

Nonostante Selin sia ancora innamorata di Serkan, ormai ha capito che non ci sono più speranze e sposerà comunque Ferit. Il promesso sposo ha ascoltato la conversazione tra lei e Serkan scoprendo quindi che la fidanzata nutre dei sentimenti verso il suo ex a poche ore dal matrimonio. L’uomo si sentirà male. Nel mentre Piril ha baciato Engin che tentennava a fare dei passi in avanti verso di lei nonostante sia veramente preso dalla ragazza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 22 luglio 2021…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani giovedì 22 luglio 2021

Nonostante i vari tentennamenti che ci sono stati ultimamente nel cuore di Selin e nonostante quello che Ferit ha dovuto sentire, arriva finalmente il giorno del matrimonio dei due. Tutto sarà pronto per le perfette nozze della coppia ma qualcosa andrà storto e a sorprendere tutti sarà proprio il mite Ferit. L’uomo dopo aver compreso che la fidanzata è ancora innamorata di Serkan non riuscirà a sposarla. Ferit e Selin saliranno sull’altare per dirsi di sì per sempre e proprio a questo punto lui prenderà una decisione molto importante.

Ferit lascerà Selin sull’altare decidendo quindi di non sposarla più. I presenti alla cerimonia rimarranno senza parole proprio perché non si sarebbero mai aspettata una cosa simile da parte dell’uomo. Selin quindi non solo non è riuscita a riconquistare Serkan ma è stata lasciata di fronte a tutti gli ospiti nel giorno del matrimonio con il suo Ferit.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Come reagirà Selin a questa drastica decisione di Ferit, forse potrebbe essere lo spunto giusto per riavvicinarsi seriamente a Serkan che intanto sta con Eda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con la nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 22 luglio 2021, durante la programmazione del pomeriggio di Canale 5.