Love is in the air, anticipazioni: Selin confessa tutto a Serkan, Ferit si sente male

Tutti ormai hanno scoperto che tra Serkan ed Eda c’era un contratto dietro. L’uomo però ha deciso di confessare i suoi sentimenti alla donna e tra di loro le cose vanno sempre meglio. Ayfer è preoccupata per Eda ma lo stesso Serkan ha tranquillizzato la zia spiegandole che Eda partirà per l’Italia nonostante abbia rimandato il viaggio. Che succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani mercoledì 21 luglio 2021. In questo appuntamento vedremo Selin confrontarsi con Serkan e prendere finalmente una decisione importante che non riguarda solo il rapporto con l’uomo e il suo matrimonio che ormai è sempre più vicino…

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani mercoledì 21 luglio 2021

Selin prenderà coraggio e andrà a parlare con Serkan. La donna spiegherà che è ancora innamorata di lui ma non potrà continuare così. Per questo sposerà comunque Ferit. Selin sembrerà essere anche intenzionata a lasciare il suo lavoro così da non vedere più Serkan, quindi. L’ex fidanzata del Bolat, infatti, prima delle nozze lascerà le sue quote vendendole. Ferit però ascolterà tutto ciò che Selin dirà a Serkan, dunque capirà che la sua promessa sposa è ancora innamorata di lui. Così avrà un mancamento e si sentirà male. Ceren si accorgerà di lui e lo accompagnerà in ospedale. Occasione perfetta per parlare.

Intanto Eda non ha detto ad Ayfer perché non è più andata in Italia. Proprio la zia della protagonista riceverà una chiamata al telefono e sua madre le spiegherà che la nipote le ha detto una bugia. Se Eda e Serkan saranno sempre più vicini ed innamorati, tra Piril ed Engin le cose non saranno ancora così chiare. Engin allora organizzerà una cena romantica ma non riuscirà ancora a confessarsi. Piril ormai non potrà più sopportare la situazione di esitazione e indecisione dell’uomo e alla fine lo bacerà lei lasciandolo quindi senza parole.

Come andranno le cose ora? Eda dirà tutto a sua zia? Come starà Ferit e soprattutto come i comporterà adesso con Selin? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 21 luglio 2021 su Canale 5.