Love is in the air, anticipazioni: Eda andrà in Italia, Serkan conferma

Siamo arrivati al punto in cui Eda e Serkan sono sempre più vicini. Il Bolat è intenzionato a partire per l’Italia con la sua amata ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Eda comunque non vuole che gli altri scoprano che tra di loro c’è veramente (e ancora) del tenero. Per questo dovranno evitare di farsi vedere insieme. Intanto Ayfer e le ragazze sono sempre più sconvolte dai comportamenti di Eda e dalla decisione che riguarda la partenza per l’Italia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani martedì 20 luglio 2021.

Love is in the air, anticipazioni: la trama della puntata di domani martedì 20 luglio 2021

Mentre Serkan ed Eda sembrano fare sul serio rispetto al loro rapporto, tutti ormai verranno a conoscenza del contratto che hanno firmato. Anche all’Art Life tutti saranno consapevoli che i due stavano insieme proprio per un patto. L’atmosfera si farà quindi sempre più particolare persino in ufficio. E la situazione potrebbe cambiare ancora quando Ayfer deciderà di recarsi proprio all’Art Life. La zia di Eda vorrà parlare con Serkan perché sarà sempre più preoccupata per sua nipote e per le decisioni che la ragazza ha in mente di prendere. A calmare e a tranquillizzare Ayfer ci penserà lo stesso Bolat. L’imprenditore ed architetto dirà alla donna che Eda partirà per l’Italia.

Non è però detto che Serkan dica alla zia di Eda che anche lui andrà con lei e proprio per questo il viaggio della giovane subirà un ritardo. Fatto sta che l’affascinante uomo sarà capace di rassicurare Ayfer sulla questione.

Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Come si comporteranno Eda e Serkan e che cosa decideranno di fare? E quali saranno le prossime mosse di Selin? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nella puntata di Love is in the air che andrà in onda proprio domani pomeriggio martedì 20 luglio 2021, come sempre allora ore 15.30 circa su Canale 5.