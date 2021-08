Sorelle per sempre in onda a ottobre su Rai 1: la trama

Sta per iniziare la nuova stagione televisiva di Rai 1 e sono tante le proposte per la prima serata per quello che riguarda le fiction e i film tv in prima visione. Tra i titoli che vedremo in autunno, Sorelle per sempre. Si tratta di un film tv che racconta la storia di due bambine che sono state scambiate nella culla appena nate. Le famiglie delle due piccole però si renderanno conto, solo dopo diverso tempo, di questo errore. E da quel momento inizierà per quattro genitori un periodo complicatissimo. E anche per le due bambine coinvolte in questa storia, non sarà per nulla semplice affrontare la verità e la nuova realtà che si preparano a vivere.

Ma scopriamo qualcosa in più sul film tv Sorelle per sempre che dovrebbe andare in onda il 3 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1.

Sorelle per sempre a ottobre su Rai 1: la trama del film tv

Mazara del Vallo, primi anni 2000. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all’improvviso da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla.

Per diversi anni le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra. Gli psicologi, la Giustizia minorile, il buon senso suggeriscono ai quattro genitori di mettere le cose a posto. C’è un’unica via d’uscita per tornare a vivere: un nuovo scambio. Non sarà facile per nessuno accettare la legge del sangue contro quella del cuore. Madri, padri e figlie avranno la continua tentazione di fuggire dalla realtà. Di ritornare al passato. Ma solo con l’amore, abbattendo le barriere che la ragione vorrebbe imporre, riusciranno a salvarsi e a rinascere.

Sorelle per sempre: il cast

Scritto da Andrea Porporati, Mauro Caporiccio con la collaborazione di Maria Porporati e la consulenza delle famiglie Alagna, Foderà, Marino, Paladino

Il cast-Con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli e con la partecipazione di Andrea Tidona

Regia di Andrea Porporati

Prodotto da Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction

Tv movie – Drama

Sorelle per sempre: tratto da una storia vera

Come potrete immaginare, visto che ci sono due famiglie che hanno dato la loro consulenza per il film, la storia raccontata si ispira a una vicenda realmente accaduta, una storia vera. E’ una storia realmente accaduta, tra il 1998 e il 2000, a Mazara del Vallo. Protagoniste le famiglie Alagna e Foderà e le giovani Melissa e Cristina, che furono scambiate per un errore causato dalla breve distanza in cui sono nate entrambe, quindici minuti, nel giorno di Capodanno. Cristina e Melissa sono cresciute insieme, con l’amore di due famiglie e vivono ormai da anni, come sorelle!