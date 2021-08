Le fiction di Rai 1 quando vanno in onda? Il calendario da settembre 2021

Manca una settimana alla fine del mese di agosto e si sa, quando arriva settembre, c’è tanta voglia di vedere nuove fiction e serie tv in prima serata. Dopo le tante repliche estive e dopo il periodo detox che molti prendono dal piccolo schermo, arriva il momento di appassionarsi alle storie dei protagonisti delle nuove fiction. In questo nostro articolo vogliamo quindi fare un focus sulle serie tv in onda su Rai 1 a partire proprio da settembre, il mese che segna l’inizio della programmazione autunnale della rete, con tutte le nuove proposte per la prima serata. Per voi quindi una sorta di “calendario” che vi permetterà di prendere nota delle date di inizio di tutte le fiction che vedremo su Rai 1 a partire proprio dalla metà del mese di settembre. Non si parte prima, come del resto succederà anche con i programmi in onda nel day time della rete. Si riparte si, ma solo dopo metà settembre.

Calendario fiction/film in partenza su Rai 1 da settembre

Sul Tetto del Mondo andrà in onda domenica 12 settembre, è il primo film tv che apre quindi la nuova programmazione di Rai 1. Sorelle per Sempre è previsto per domenica 3 ottobre.

Passando invece alle fiction. Si dovrebbe partire alla grande, con una serie amatissima capace di incollare nelle prime due stagioni oltre 7 milioni di spettatori davanti alla tv; da lunedì 20 settembre ci aspettano su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone. Ritardata la programmazione a causa del covid che ha fatto slittare le riprese, I Bastardi si prepara a essere una delle fiction di punta dell’autunno 2021 di Rai 1.

Il 23 settembre invece arriva una serie tutta nuova, Fino all’Ultimo Battito, che vedrà tra i protagonisti Bianca Guaccero, Loretta Goggi, Marco Bocci e Violante Placido.

Tanti i titoli nuovi per le fiction di Rai 1, ve ne avevamo parlato già un paio di mesi fa, dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti. Tra i nuovi titoli anche Cuori, che sarà ambientata nella Torino del 1967 alle Molinette, ovvero il primo reparto di cardiochirurgia italiano. La data di partenza di questa fiction è fissata per domenica 17 ottobre.

Alessandro Gassmann protagonista dei Bastardi ma anche di una nuova serie di Rai 1. L’attore romano sarà Un Professore, con il rimake di Merlì (andata in onda in Spagna su Tv3) a partire dall’11 novembre ogni giovedì.

Non c’è invece una data certa per le altre serie previste per l’autunno di Rai 1. Possiamo dirvi che tra ottobre e novembre andranno in onda la seconda stagione di Imma Tataranni (probabilmente solo le prime 4 puntate, come annunciato in occasione dei palinsesti).

E poi vedremo anche Blanca con la bravissima Maria Chiara Giannetta protagonista. Una storia molto particolare che vedrà l’attrice impegnata in un ruolo davvero unico.

Tra le altre proposte di Rai 1 per l’autunno ci sarà anche Non Mi Lasciare. Protagonista femminile della serie la bravissima Vittoria Puccini, al suo fianco Alessandro Roia.

Non c’è una data certa ma probabilmente il film Carla, dedicato a Carla Fracci andrà in onda a dicembre, probabilmente in concomitanza con la Prima del Teatro alla Scala. A pochi mesi dalla morte della grandissima stella della danza mondiale, vedremo quindi la sua storia sul piccolo schermo, con una interpretazione molto attesa di Alessandra Mastronardi.