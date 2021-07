La seconda stagione di Imma Tataranni nell’autunno 2021 su Rai 1: la trama

Dopo il grande successo della prima stagione, Vanessa Scalera torna a vestire i panni del personaggio nato dalla creatività di Mariolina Venezia. La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore era stata già confermata due anni fa ma poi la messa in onda della serie e la lavorazione sono slittate. Non è stato facile per attori e maestranze lavorare alle fiction in era covid, soprattutto all’inizio, quando c’erano poche certezze su come muoversi senza contagiarsi. Oggi, anche se sembra brutto a dirsi, stiamo imparando a convivere con questo maledetto virus, con la speranza che presto si possa tornare alla “vita” che avevamo prima…Ma torniamo alla fiction e alla seconda stagione di Imma Tataranni…In una Matera sospesa tra passato e presente, il sostituto procuratore Imma Tataranni affronta di petto otto nuovi delitti (quattro in onda nell’autunno 2021 e i successivi in onda nel 2022). La Rai infatti decide di seguire quello che è un espediente che da tempo si utilizza oltre oceano ma anche sulle piattaforme streaming ( pensiamo alla Casa di carta o a Lupin, con stagioni divise in due parti). Lo ha fatto anche con Doc-Nelle tue mani e la cosa ha funzionato, succederà quindi anche con Imma Tataranni.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla seconda stagione della fiction di Rai 1.

Imma Tataranni-Sostituto procuratore seconda stagione: la trama

In questa seconda stagione della serie, la ritroveremo come l’avevamo lasciata, pronta a risolvere i delitti sui quali indaga, senza perdersi in chiacchiere e attingendo alla sua prodigiosa memoria. Imma, nonostante il conflittuale rapporto con il procuratore capo Vitali, risolverà brillantemente ognuno degli otto casi.



Non si può dire lo stesso per le molte questioni personali rimaste in sospeso. La fascinazione per il maresciallo Calogiuri, sugellata da un bacio appassionato sul finale della prima stagione; il legame con suo marito Pietro, da proteggere tenacemente dalla crisi dei cinquant’anni; la tensione con la figlia Valentina, che abbraccia la causa ambientalista rischiando di mettere nei guai anche lei. Non ultima, la madre anziana che va a vivere in una casa di cura. Mentre Imma è costretta a stare per un periodo dalla suocera. Con tutto ciò che ne consegue….

Non dimentichiamo tra l’altro che l’ultima puntata della fiction si era chiusa con una grande giallo: chi è il vero padre di Imma?

Imma Tataranni 2 su Rai 1 in otto puntate

Scritto da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Luca Vendruscolo

Tratto dai romanzi Via del riscatto, Come piante fra i sassi, Maltempo, Rione Serra Venerdì, editi da Einaudi



CAST-Con Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Piergiorgio Bellocchio e con la partecipazione di Carlo Buccirosso



Regia di Francesco Amato

Una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli-

Serie in 8 serate – Giallo