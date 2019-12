Benedetta Rossi, Imma Tataranni e non solo: i volti tv più amati del 2019

Il 2019 è oramai agli sgoccioli e, con esso, sono immancabili le liste e le classifiche dei migliori e dei peggiori. In questo articolo, ci soffermeremo a raccontare quali sono stati i personaggi tv più amati da gennaio a dicembre 2019.

Non solo conduttori e concorrenti di reality però: nella nostra lista ci è finita un po’ tutta la televisione italiana: non mancato tutorialist e persino la protagonista di una nota fiction molto made in sud. Scopri la nostra lista qui in basso…

Benedetta Rossi

Se la rivincita delle casalinghe avesse un volto sarebbe sicuramente quello di Benedetta Rossi: simpatica massaia marchigiana che, prima sul web e poi in tv, è riuscita a scalzare i pomposi tutorial di chef ed esperti food blogger. Attraverso il suo Fatto in Casa per Voi è diventata il volti di punta di Food Network, è riuscita a passare anche su Real Time (specie negli special natalizi) ed ha trovato lustro anche nei talk show della tv generalista (è stata invitata persino al Maurizio Costanzo Show).

Benedetta Rossi è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico grazie alle sue ricette ispirate al tradizione casalinga, ma anche grazie ai suoi continui ospiti che non sono vip o influencer ma zie, nipoti e parenti.

Gabriele Corsi

Ingiustamente fatto fuori da Rai Uno nonostante la pazzesca performance in termini di ascolti e di consensi in Reazione a Catena, Gabriele Corsi è il giovane conduttore più sulla cresta dell’onda: si è rialzato da questa caduta e si è riparato sulla tv digitale e pay. Riuscendo a collimare i sui impegni in radio, è riuscito nell’incredibile impresa di far rivivere l’access prime time del canale NOVE con l’inedito Deal With It – Stai al gioco!: un game show mixato alle candid camera. Un format su cui era difficile scommettere visto che ha floppato in tantissimi Paesi ma che sorprendentemente ha fatto ascolti record sulla tv del gruppo Discovery insidiando in poco tempo il principale competitor, Guess My Age su TV8. Un doppio risultato che Gabriele Corsi resta sicuramente uno dei volti più amati del momento.





Imma Tataranni (Vanessa Scalera)

Chi l’ha detto che i protagonisti delle fiction poliziesche possono essere solo uomini? Rai Uno ha voluto dare uno schiaffo morale a questo clichè lanciando una nuova fiction con protagonista una donna del sud, il sostituto procuratore Imma Tataranni. Il successo è stato clamoroso.

Forse un po’ sulla falsariga de Il Commissario Montalbano, l’eccentrica indagatrice si è destreggiata fra casi molto particolareggiati, colpi di scena, ricerca di prove e tracce sfoderando anche una oltraggiosa caparbietà. A far innamorare il pubblico anche le sottotrame amorose e di conflittualità familiare che hanno animato tutta la prima stagione. A fare da sfondo alle indagini, le bellezze artistiche e naturalistiche i Puglia e Basilicata.

Il cast de Il Collegio 4

Mai come quest’anno il cast de Il Collegio è stato particolarmente azzeccato. In una sorta di romanzo di formazione, anche quest’anno il reality show di Rai Due ci ha portato alla scoperta delle varie sfaccettature dei giovani d’oggi: dai bulletti ai secchioni, dai buoni d’animo agli sfrontati. A cercare di metterli in riga, il Preside Bosisio e i vari docenti (Maggi e Petolicchio su tutti) che oltre alle classiche lezioni, hanno provato a far ragionare i giovani protagonisti del reality sul loro rendimento di studenti ma anche sulla loro condotta (spesso poco ordinaria).

A uscirne vincitori sono veramente tutti: sorveglianti, preside, prof e studenti sono tutti diventati degli idoli dei social da migliaia di follower.

Marco Liorni

Il 2019 è stato un anno particolarmente fortunato per Marco Liorni. Oltre alla riconfermata conduzione del talk show Italia Sì, al 54enne romano è stata data – a sorpresa – la conduzione di Reazione a Catena, riuscendo pian pianino a convincere anche al timone di un game show. Ma non solo: sulle sue spalle è finito anche l’onere di gestire i finalisti di Sanremo Giovani. Un percorso tutto in salita per il volto rassicurante di Rai Uno.