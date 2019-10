Imma Tataranni anticipazioni ultima puntata: chi è il vero padre del sostituto procuratore?

La prima stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore volge al termine! Domenica 27 ottobre 2019 andrà infatti in onda la sesta e ultima puntata della fiction dagli ottimi ascolti. Con una media di oltre 5 milioni di spettatori, Imma Tataranni è al momento la fiction più vista in casa Rai ma più in generale nella prima serata della tv generalista. Un risultato eccellente per Rai 1 che ha trovato un nuovo prodotto su cui puntare.

Ma torniamo a noi: che cosa succederà nell’ultima puntata della fiction? Come avrete visto nei primi 5 episodi, Imma, in seguito a una serie di rivelazioni di sua madre, ha iniziato a pensare che forse la donna non le abbia detto proprio tutto sul suo passato; in ogni episodio c’è stato un indizio che ha lasciato pensare che Imma sia figlia di un personaggio di spicco di Matera, e non di suo padre. La mamma di Imma infatti le aveva descritto suo padre come un uomo bellissimo, ben lontano invece dalla figura che la Tataranni ricordava. Ma chi è davvero il padre del sostituto procuratore? Lo scopriremo nel corso dell’ultima puntata?

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE ULTIMA PUNTATA: LA TRAMA DEL 27 OTTOBRE 2019

Il braccialetto che la mamma di Imma le ha dato, chiedendole di regalarlo a Valentina, ha aperto nuovi scenari. La Tataranni infatti ha scoperto chi l’ha comprato: è stato suo padre? Abbiamo iniziato a capire che ci fosse qualcosa di non detto sul suo passato, quando sua madre durante la visita oculistica fatta, aveva salutato la dottoressa, dicendo a Imma che era sua sorella. Non è un caso: la mamma di Imma infatti era la domestica nella casa della dottoressa, lavorava per i suoi genitori. E’ possibile che fosse l’amante del suo padrone di casa?

Nell’ultima puntata di Imma Tataranni, dopo aver indagato sulla morte della sua amica Stella, questa volta ci sarà anche un’altra persona che lei conosce molto bene coinvolta. Infatti si dovrà indagare sulla morte di Don Mariano. Il parroco e Imma erano molto simili. Entrambi infatti non hanno mai avuto paura di lanciarsi in prima linea contro i poteri forti, contro la corruzione, contro chi vorrebbe fare della Basilicata un’isola ancora più infelice di quello che già non sia. Per la sua attività di denuncia e di protezione dei più deboli Don Mariano aveva molti nemici, disposti a tutto pur di salvaguardare i propri interessi. E infatti nell’ultimo periodo aveva chiesto a un ragazzo che viveva in comunità insieme a lui di scattare delle fotografie…

Scopriremo poi anche come andrà a finire tra Imma e il suo adorato Calogiuri? E il marito di Imma ha tradito la donna?

Appuntamento al 27 ottobre 2019 con l’ultima puntata della fiction per scoprire i dettagli.