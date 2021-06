Ritorna su Rai 1 il crime drama a protagonista femminile. Blanca, una giovane donna non vedente, può finalmente realizzare il sogno che coltiva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. E’ questa la storia che sarà raccontata in una delle nuove fiction di Rai 1 per la prossima stagione. Blanca andrà in onda nel 2022 e vedrà protagonista l’amatissima Maria Chiara Giannetta che abbiamo imparato a conoscere per il suo ruolo della capitana, nella fiction Don Matteo e che quest’anno abbiamo visto anche su Mediaset, protagonista di Buongiorno mamma. Tra l’altro in questa serie, la Giannetta avrà l’arduo compito di mettersi in gioco con il ruolo di un personaggio non vedente e non sarà facile, mentre nella fiction Mediaset, era una donna in coma. Una grande varietà di ruoli per questa giovane attrice ormai diventata una certezza per la serialità italiana.

Blanca, oltreche a indagare nel casi “giornalieri” che le vengono proposti, scaverà anche nel suo passato. La sua vita infatti non è stata sempre come quella che vive nel presente ma c’è stato un incendio che ha cambiato per sempre tutto. E Blanca cercherà di capire anche cosa accadde in quella occasione…

Qui le proposte Rai per la prima serata di Rai 1: le fiction 2021-2022

Blanca la nuova fiction di Rai 1 : trama e anticipazioni

Solare e vitale, arriva in commissariato a Genova e si scontra con la diffidenza di tutti: dal commissario Bacigalupo, indolente e cinico, allo zio magistrato Alberto che vorrebbe proteggerla, all’ispettore Liguori, pericolosamente affascinante. Ma lei è tenace e dimostra che può dare un contributo originale alle indagini grazie alle abilità che ha sviluppato: dopo aver perso la vista a dodici anni in un incendio, ha imparato a orientarsi nel buio con il suo fedele cane Linneo e l’aiuto degli altri sensi.

Il suo “sguardo” è prezioso perché la vista spesso distrae, ma il tono della voce non mente mai. Doti che sembrano superpoteri, ma a cui Blanca ricorre per riuscire ad essere una ragazza normale nella sua straordinaria unicità. Legatasi a Lucia, figlia dodicenne della prima vittima su cui indaga, e attratta e divisa tra due uomini – Liguori, e l’amico

Nanni – con ogni caso esplora un mondo diverso, finché uno di questi non riporta a galla un mistero sull’incendio che le ha cambiato la vita.

Blanca su Rai 1 in sei puntate nel 2022

Scritto da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri-

Liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da Edizioni E/O



Con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Antonio Zavatteri, Gualtiero Burzi

Regia di Jan Maria Michelini, Giacomo Martelli



Prodotto da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction- Serie in 6 serate – Crime