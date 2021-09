Love is in the air, anticipazioni settimanali: Balca riuscirà a conquistare Serkan?

Serkan voleva passare l’ultimo giorno dell’anno insieme ad Eda anche se Balca continua a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Bolat e Eda si sono recati a comprare dei regali per i dipendenti ma tornati all’Art Life ci ha pensato Semiha a stravolgere nuovamente gli equilibri. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv andranno in onda dal 13 al 17 settembre. Dunque nonostante sia cambiata la programmazione e nonostante il ritorno di Uomini e Donne e di Pomeriggio 5, Love is in the air continuerà ad andare in onda su Canale 5.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 settembre 2021

Vi ricordiamo inoltre che, proprio a causa del cambio di programmazione su Canale 5, l’orario di messa in onda di Love is in the air potrebbe subire delle variazioni. L’appuntamento dovrebbe essere comunque per le 16.30.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 13 settembre 2021

Saremo ancora al 31 dicembre quando Aydan e Ayfer verranno conquistate dallo chef Alexander che preparerà per loro un piatto prelibato.

Love is in the air, anticipazioni martedì 14 settembre 2021

Eda ha un segreto, non riesce a dormire, è tormentata. Proprio per questo motivo farà fatica ad avvicinarsi a Serkan. Balca intanto ne approfitterà per cercare di conquistare il bel Bolat con una strategia tutta sua.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 15 settembre 2021

Lo chef deciderà di invitare a cena sia Aydan che Ayfer. Le due donne decideranno di accettare l’invito ma non sapranno che Alexander ha deciso di invitare entrambe.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 16 settembre 2021

Il padre di Serkan è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso. Serkan scoprirà quello che sta succedendo ma potrebbe esserci in ballo un complotto contro l’uomo.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 17 settembre 2021

Semiha costringerà la povera Eda a lasciare Serkan. La giovane però non si arrenderà facilmente e cercherà di recuperare il rapporto con sua nonna.

Che cosa succederà arrivati fino a qui? Come proseguirà la storia tra Eda e Serkan dopo tutti questi imprevisti? Lo scopriremo nelle nuove puntate settimanali di Love is in the air.