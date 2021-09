Love is in the air, anticipazioni settimanali: Balca vuole dividere Serkan e Eda

L’arrivo di Balca cambia totalmente gli equilibrio all’Art Life. Eda inizia ad essere molto gelosa del rapporto che si sta creando tra la nuova dipendente e Serkan. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della settimana per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv andranno in onda dal 6 al 10 settembre 2021 come sempre nel pomeriggio di Canale 5. Probabilmente dalla settimana prossima potrebbero cambiare gli appuntamenti visto che inizieranno tutti i programmi autunnali ma di questo ve ne parleremo più in là…La soap potrebbe restare in onda prima di Pomeriggio 5, al momento, non è stato comunicato nulla di ufficiale.

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 6 al 10 settembre 2021

Non ci resta altro che scoprire come andranno le cose ai protagonisti dell’amatissima soap opera turca. Vi ricordiamo che le puntate andranno in onda a partire dalle ore 15.30 circa.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 6 settembre 2021

L’azienda che sta collaborando con l’Art life deciderà di ritirarsi dalla gara di appalto. Eda vorrebbe sostituire l’azienda con la Harok Construction.

Love is in the air, anticipazioni martedì 7 settembre 2021

Engin e Piril discuteranno sul matrimonio. Serkan invece dovrà sottoporsi ad un’intervista.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 8 settembre 2021

Eda e Serkan si ritroveranno vicini e avranno un momento molto romantico. Lui le parlerà del viaggio a Parigi e non perderà occasione per confessare nuovamente l’amore che prova per la ragazza.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 9 settembre 2021

Sarà il 31 dicembre. Le intenzioni di Serkan saranno quelle di passare l’ultimo giorno dell’anno insieme a Eda. Balca però cercherà di fare tutto il possibile per dividere la coppia.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 10 settembre 2021

Serkan ed Eda sono andati ad acquistare dei regali per i dipendenti dell’azienda. Torneranno all’Art life ma Semiha potrebbe cambiare di nuovo gli equilibrio anche in un giorno di festa.

Che cosa accadrà adesso? Che cosa ha in mente Semiha? Serkan ed Eda riusciranno a superare il momento no nonostante il comportamento di Balca? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Love is in the air in onda dal 6 al 10 settembre 2021.