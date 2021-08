Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda gelosa della nuova dipendente

Serkan ha fatto causa ai giornalisti che hanno fotografato lui ed Eda proprio mentre lei si è sentita male. Aydan intanto ha scoperto che il marito la sta tradendo e il suo obiettivo adesso è quello di far riavvicinare Eda e Serkan. Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la settimana che va dal 30 agosto al 3 settembre 2021. Le nuove puntate della serie andranno in onda come sempre durante la programmazione pomeridiana di Canale 5. Vi diciamo già che nonostante il rapporto in crisi tra Eda e Serkan, lei si ritroverà ad essere gelosa…E adesso passiamo alle anticipazioni, ricordandovi che la soap andrà certamente in onda ancora per una settimana, vi terremo poi aggiornati sul cambio di palinsesto di Canale 5 con il ritorno dei classici programmi del day time.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Non ci resta che scoprire che cosa accadrà ai protagonisti della soap opera turca.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 30 agosto 2021

Engin deciderà di fare delle prove con Aydan prima che Piril e la madre possano incontrarsi. L’uomo avrà paura che la donna possa farsi prendere dal panico generale.

Love is in the air, anticipazioni martedì 31 agosto 2021

Ferit e Ceren avranno tutte le intenzioni di raccontare la verità a Serkan rispetto a come è stato diffuso il contratto tra lui ed Eda. Sarà proprio Selin a spiegare tutto a Bolat.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 1 settembre 2021

All’Art Life bisognerà sostituire Selin che ha deciso di licenziarsi. Arriverà una ragazza che si chiama Balca, giovane e bella che farà capire anche di essere interessata a Serkan. Questo potrebbe far reagire Eda con una gelosia nei confronti di questa possibile coppia.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 2 settembre 2021

Engin andrà alla festa di Aydan a cavallo per fare una sorpresa a Piril e chiederle la mano con una proposta indimenticabile. Ferit e Ceren si avvicineranno.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 3 settembre 2021

Balca andrà a casa di Serkan mentre sarà ora di cena per far controllare al capo alcuni progetti di lavoro. Improvvisamente arriverà anche Eda…

Cosa succederà ora? Eda sarà veramente gelosa della sospettabile vicinanza tra Serkan e la nuova arrivata in azienda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Love is in the air che andranno in onda su Canale 5 dal 30 agosto al 3 settembre 2021.