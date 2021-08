Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda contro l’assassino dei genitori

Serkan ormai sta tentando di riavvicinarsi ad Eda senza troppe soddisfazioni. La ragazza infatti non sta dando modo al Bolat di riallacciare i rapporti in qualche modo. L’architetto intanto è sempre più preoccupato per il fatto che Eda possa scoprire la verità sulla morte dei suoi genitori. Ha tentato di raccontarle tutto ma non ci è riuscito. Che cosa accadrà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air per le puntate che andranno in onda dal 23 al 27 agosto 2021. La povera Eda potrebbe realmente ritrovarsi faccia a faccia contro l’assassino di sua madre e di suo padre…

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 23 al 27 agosto 2021

Non ci resta altro che scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap turca. Vi ricordiamo che Love is in the air va in onda come sempre su Canale 5, a partire dalle ore 15.30 circa.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 23 agosto 2021

Eda deciderà di far firmare un contratto a Serkan dove ci saranno scritte delle regole di comportamento da dover rispettare. Il Bolat dovrà quindi fare tutto quello che ha deciso Eda per lui.

Love is in the air, anticipazioni martedì 24 agosto 2021

Eda si ritroverà faccia a faccia con l’assassino dei suoi genitori e avrà quindi un terribile scontro. Al confronto sarà presente anche Serkan che assisterà a tutta la scena.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 25 agosto 2021

Una associazione di cui fa parte anche Aydan organizzerà un evento con scopi del tutto benefici. Il ricavato andrà a delle studentesse che non possono permettersi di pagare gli studi, un po’ come Eda insomma.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 26 agosto 2021

Serkan farà causa a quei giornalisti che un po’ di giorni prima hanno causato un attacco di narcolessia ad Eda. Questo potrebbe aiutare un possibile riavvicinamento tra i due?

Love is in the air, anticipazioni venerdì 27 agosto 2021

Aydan scoprirà che Alptekin la sta tradendo e con la sua segretaria. La mamma di Serkan allora prenderà la palla in balzo e cercherà di far riavvicinare nuovamente suo figlio e Eda.

Che cosa succederà allora? Come reagirà Eda all’incontro con l’assassino dei suoi genitori? Aydan riuscirà veramente a far avvicinare Serkan alla sua ex fidanzata dopo quanto accaduto con Alpekin? Tutto questo e molto altro lo scopriremo durante le nuove puntate settimanali di Love is in the air.