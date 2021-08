Love is in the air anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021: Eda capirà come sono morti i genitori?

Dopo i tanti sospetti sulla presunta gravidanza di Eda, continuano ad esserci guai per l’azienda di Serkan dopo il crollo. Selin ha cercato un po’ di placare gli animi e di tenere calmi i media ma la situazione per l’Art life è tutt’altro che semplice. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per le nuove puntate della settimana dal 16 al 20 agosto 2021. I nuovi appuntamenti andranno in onda come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. Eda si avvicinerà molto alla verità sull’incidente dei suoi genitori e potrebbe scoprire tutto quello che è accaduto davvero…

Niente pausa di Ferragosto quindi per le soap di Mediaset quest’anno, si continua ad andare in onda con i nuovi episodi anche nella settimana di festa! E allora ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 16 al 20 agosto 2021

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà altro ai protagonista dell’amatissima soap opera turca in onda sulla rete centrale di Mediaset a partire dalle ore 15.30 circa.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 16 agosto 2021

Eda si concentrerà sul lavoro mentre pensa a come far confessare Efe. Decideranno di andare a cena insieme ed Eda cercherà quindi di capire i suoi segreti.

Love is in the air, anticipazioni martedì 17 agosto 2021

Ormai il rapporto tra Eda e Serkan andrà sempre peggio e non sembrerà essere destinato a tornare come prima. Aydan ne vorrà sapere di più e vorrebbe che i due tornassero insieme tant’è che deciderà di mettersi in mezzo per dare un aiuto.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 18 agosto 2021

Serkan, Alptekin e Ferit saranno particolarmente preoccupati riguardo ad una fuga di notizie. Potrebbe infatti venire fuori tutta la verità sulla morte dei genitori di Eda.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 19 agosto 2021

Serkan cercherà di rincorrere Eda per tutta la giornata ma lei non vorrà proprio saperne. Le sue amiche la aiuteranno ad evitare Serkan.

Love is in the air, anticipazioni, venerdì 20 agosto 2021

Serkan sarà sempre più preoccupato. Deve dire la verità ad Eda riguardo ai genitori. Deciderà quindi di chiamarla ma berrà qualche bicchiere in più e non riuscirà a dirle proprio niente.

Che cosa succederà adesso? Eda riuscirà a scoprire tutta la verità sui suoi genitori? E sarà proprio Serkan a svelare tutto alla sua ex fidanzata? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle prossime puntate di Love is in the air per la settimana dal 16 al 20 agosto 2021. L’appuntamento è sempre su Canale 5 dalle 15.30.