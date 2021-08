Love is in the air, anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Eda aspetta un figlio da Serkan?

Eda ha ritrovato la memoria dopo l’incidente e si è ricordata di quello che è successo tra lei e Serkan. Intanto proprio Serkan inizia ad avere problemi in ufficio con Efe e vuole indagare su di lui. Il Bolat appare stanco e vuole persino andare via di casa. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni per le puntate settimanali di Love is in the air. La serie andrà in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto con delle nuove ed intriganti puntate, come di consueto su Canale 5. Potrebbe arrivare una notizia inaspettata che riguarda il rapporto tra Eda e Serkan…

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 agosto 2021

Love is in the air, anticipazioni lunedì 9 agosto 2021

Una coppia andrà da Eda e Serkan per ristrutturare la loro nuova casa. Eda però non si sentirà per niente bene e inizieranno ad esserci dei sospetti. La studentessa potrebbe essere incinta?

Love is in the air, anticipazioni martedì 10 agosto 2021

La situazione sembrerà del tutto particolare. Eda continuerà ad avere la nausea e i dubbi sulla presunta gravidanza aumenteranno. La Yildiz parlerà con la sua cliente rendendosi conto che potrebbe aspettare un figlio da Serkan.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 11 agosto 2021

Serkan continuerà a lavorare al progetto per la ristrutturazione della casa della coppia. Sui disegni però interverrà anche Efe che invece vorrà compromettere tutti i lavori di Serkan.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 12 agosto 2021

Problemi per l’Art Life. Ci sarà il crollo di un cantiere l’azienda si ritroverà nei guai. I media parleranno solo di questo e a placare un po’ la situazione ci penserà Selin.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 13 agosto 2021

Ci saranno delle indagini all’Art Life. Qualcuno ha incastrato Serkan modificando il progetto che riguarda la ristrutturazione della casa della coppia di cui si stava occupando.

Che cosa succederà adesso? Eda è veramente incinta è aspetta un figlio da Serkan? Il Bolat riuscirà a risolvere i problemi dell’azienda? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle puntate di Love is in the air che andranno in onda nella settimana dal 9 al 13 agosto 2021, nel pomeriggio di Canale 5.