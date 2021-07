Love is in the air, anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021: incidente per Eda, perderà la memoria

Eda sospetta di Serkan e pensa che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa di importante. L’uomo infatti non è convinto di dire tutta la verità sull’incidente dei genitori, ha paura. Intanto Efe è sempre più interessato al green hotel e vuole essere affiancato da Eda nel progetto. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda, come di consueto nella programmazione pomeridiana di Canale 5, dal 2 al 6 agosto 2021. Vi anticipiamo subito che per Eda le cose non si metteranno affatto bene perché avrà un incidente e perderà la memoria. E tutto ciò dopo che Serkan deciderà di lasciarla…

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 agosto 2021

Andiamo quindi a vedere che cosa succederà in queste nuove puntate e cosa accadrà ai protagonisti della serie tv turca che va in onda su Canale 5 il pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 circa.

Love is in the air anticipazioni lunedì 2 agosto 2021

Serkan farà veramente di tutto per non pensare ad Eda e dimenticarsi di lei. In ufficio le cose non andranno bene perché ai vari problemi si aggiungeranno le frecciatine dei due ex fidanzati. Si andranno a creare dei veri e propri schieramenti.

Love is in the air anticipazioni martedì 3 agosto 2021

All’Art Life ci sarà agitazione in vista della presentazione. Serkan dovrà combinare la sua parte di architettura con quella paesaggistica che spetta ad Eda. I lavoratori si accorgeranno però che Eda non ci sarà. A trovarla sarà proprio Serkan: la sua ex è svenuta in una buca.

Love is in the air anticipazioni mercoledì 4 agosto 2021

Eda perderà la memoria e non si ricorderà che è stata lasciata da Serkan. Lui intanto cercherà di accudirla e la porterà nel suo cottage. Durante il viaggio però la ragazza ritroverà di nuovo la memoria e allora scoppierà un litigio con il suo ex.

Love is in the air anticipazioni giovedì 5 agosto 2021

In ufficio ancora contrasti tra Serkan ed Efe. Il Bolat avrà dei dubbi e così chiederà ad Engin di indagare sul conto di Efe.

Love is in the air anticipazioni venerdì 6 agosto 2021

Serkan comunicherà ai suoi genitori che vuole andare via di casa. Nel mentre Aydan deciderà di contattare uno specialista, uno psicanalista che possa aiutarla.

Che cosa succederà ora? Dopo l’incidente di Eda, Serkan si avvicinerà di nuovo a lei? E come continueranno le faccende professionali? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Love is in the air in onda dal 2 al 6 agosto 2021.