Love is in the air, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: i responsabili della morte dei genitori di Eda

Ayfer è andata a trovare Aydan per darle il suo sostegno. A causa di un malinteso però la donna ha scoperto che Eda e Serkan sono una coppia a tutti gli effetti e stanno davvero insieme. La zia di Eda ha quindi scoperto tutta la verità su sua nipote e sul suo attuale (e vero) fidanzato. E questo è anche il motivo per cui la giovane studentessa di architettura ha scelto di rimandare il suo viaggio per l’Italia. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5, dalle 15.30 circa, dal 26 al 30 luglio 2021.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 26 al 20 luglio 2021

Non ci resta quindi che vedere passo passo tutto quello che succederà in questa nuova settimana in compagnia della soap turca in onda su Canale 5 alle 15:15.

Love is in the air anticipazioni Lunedì 26 luglio 2021

Selin sarà in crisi perché Ferit ha deciso di abbandonarla e lasciarla proprio nel giorno del matrimonio. La donna per altro ha anche perso il lavoro all’Art Life, da Serkan. Proprio Serkan intanto deciderà, insieme alla sua Eda, di raccontare tutta la verità sulla loro relazione alle rispettive famiglie.

Love is in the air anticipazioni Martedì 27 luglio 2021

Dopo vari dubbi e rivelazioni, Aydan e Alptekin scopriranno che proprio la holding di Alptekin è responsabile, seppure in maniera indiretta, della morte dei genitori di Eda.

Love is in the air anticipazioni Mercoledì 28 luglio 2021

Efe sa benissimo che Serkan è diffidente. Per questo motivo deciderà di organizzare un incontro con tutti i suoi collaboratori in modo da festeggiare l’entrata nella holding con il possesso delle sue azioni.

Love is in the air anticipazioni Giovedì 29 luglio 2021

In questa puntata Eda avrà un brutto presentimento. Secondo lei il fidanzato Serkan la tiene lontano da qualcosa e l’uomo potrebbe avere un segreto. In effetti sarà proprio così perché l’architetto non saprà come raccontare alla ragazza la verità sull’incidente dei suoi genitori in cui in qualche modo è coinvolto pure Alptekin.

Love is in the air anticipazioni Venerdì 30 luglio 2021

Efe sarà parecchio interessato al progetto che riguarda l’hotel green. Così proporrà a Serkan di affiancare Eda per la realizzazione e l’ideazione dell’area paesaggistica.

Che cosa accadrà a questo punto? Eda verrà a conoscenza di quello che è successo veramente ai suoi genitori, di chi sono i responsabili della loro morte? Tutto questo e molto altro lo scopriremo durante le puntate di Love is in the air che andranno in onda al 26 al 30 luglio 2021 su Canale 5.