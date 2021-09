Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan ed Eda si sposano?

Tra Eda e Serkan le cose sembrano andare sempre peggio. Dopo la nuova arrivata ci si è messa anche Semiha a complicare la situazione della coppia. Il futuro insieme dei due sembra veramente compromesso ormai. Eda sta cercando pure di recuperare il suo rapporto con la nonna. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuova puntate della soap opera turca andranno in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal 20 al 24 settembre 2021 con dei nuovi emozionanti ed imprevedibili episodi. Tant’è che i protagonisti potrebbero sorprendere davvero molto…Vi ricordiamo tra l’altro che questa settimana la soap ci aspetta anche al sabato, dopo Una vita. Precisamente la serie turca andrà in onda alle 15,20. Alle 16,30 invece arriva Verissimo e Love is in the air torna quindi lunedì. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alle anticipazioni delle prossime puntate per scoprire tutto quello che succederà la prossima settimana.

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 20 al 26 settembre 2021

Nonostante siano tornati in onda i tradizionali appuntamenti con i programmi di Canale 5, Love is in the air non andrà in vacanza ma avrà ancora il suo spazio nel pomeriggio della rete Mediaset. L’appuntamento dovrebbe continuare ad essere per le 16.30.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 20 settembre 2021

Esploderà la gelosia tra Eda e Serkan soprattutto dopo che entrambi andranno al ristorante con un partner diverso. Eda andrà con Melih e Serkan si presenterà insieme a Balca.

Love is in the air, anticipazioni martedì 21 settembre 2021

Piril riceverà una sorpresa da parte del padre che si presenterà senza preavviso e farà agitare la figlia. Tra Eda e Serkan succederà di nuovo qualcosa. I due resteranno insieme per la notte.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 22 settembre 2021

Serkan dovrà andare a Parigi per un impegno professionale ma prima che l’aereo decolli, Eda ci salirà dentro per fingersi una hostess. Sarà a quel punto che avverrà la tanto attesa proposta di matrimonio.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 23 settembre 2021

Dopo la proposta di matrimonio, Eda e Serkan si ritrovano ad essere di nuovo fidanzati e in maniera ufficiale. Semiha verrà informata delle nozze. Piril racconterà di essere stata rapita dagli uomini che lavorano per suo padre perché lui non vuole che si sposi con Engin.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 24 settembre 2021

Melo racconterà ad Aydan e ad Ayfer che Serkan e Eda si sono fidanzati di nuovo. Problemi in arrivo quindi per la coppia. Serkan deciderà allora di portare Eda lontano dalle due donne per evitare ulteriori intoppi nella relazione. I due promessi sposi andranno in un posto molto romantico e avverrà una seconda proposta di matrimonio.

Cosa succederà adesso? Eda e Serkan si sposeranno davvero? Questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate di Love is in the air dal 20 al 24 settembre 2021, in onda su Canale 5.