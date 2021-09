Fino all’ultimo battito arriva su Rai 1: la trama della prima puntata

Entra nel vivo la nuova stagione televisiva di Rai 1. Dopo l’ottimo esordio de I Bastardi di Pizzofalcone, ecco un altro titolo tutto italiano pronto a fare il suo debutto sulla prima rete. Da giovedì 23 settembre 2021 vedremo la serie Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Loretta Goggi, Violante Placido, Bianca Guaccero e molti altri attori che impreziosiscono il cast di questa fiction tutta italiana. La storia ci porta nella vita di Diego Mancini che sembra avere tutto quello che si potrebbe volere. La famiglia perfetta che ha sempre sognato ma tutto cambia quado Paolo, il figlio di Elena e Diego, ha una crisi e si capisce che ha una malattia molto grave…Da qui la vita di tutta la famiglia cambia per sempre. Scopriamo quindi quello che succederà con le anticipazioni della prima puntata di Fino all’ultimo battito in onda il 23 settembre 2021 su Rai 1.

Conosciamo meglio tutti i personaggi della serie

Fino all’ultimo battito: la trama della prima puntata in onda il 23 settembre 2021 su Rai 1

Le anticipazioni dell’Episodio 1- Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Le anticipazioni dell’Episodio 2– Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l’efferato criminale