Love is in the air, anticipazioni settimanali: la storia si ripete, stavolta è Serkan a perdere la memoria

Dopo che Melo ha raccontato tutto ad Ayfer e Aydan, Serkan ha deciso di portare Eda in un posto romantico per tenere lontano lei e se stesso dai problemi. Qui è arrivata la seconda proposta di matrimonio. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le puntate andranno in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021. Oramai avete capito che l’appuntamento con la fiction turca è per le 16.45 circa, quindi dopo il day time del Grande Fratello VIP 6. Vi diciamo già che ci sarà un incidente e come successe a Eda, anche Serkan perderà la memoria…Ma non solo. Questa settimana non perdete l’appuntamento con Verissimo: ci sarà una graditissima sorpresa per tutti i fan della serie.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 27 settembre all’1 ottobre 2021

Bene, a questo punto non ci resta che andare a scoprire che cosa accadrà ai nostri protagonisti puntata per puntata. Curiosi di sapere tutto quello che succederà in questa nuova settimana in compagnia della soap? Anche se gli episodi sono un po’ più corti, la storia continua ad appassionarci.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 27 settembre 2021

Aydan è preoccupata per Serkan ma Eda cercherà di tranquillizzarla tant’è che le dice che quando si sposeranno la prenderà in considerazione come una sua figlia. Intanto le regala l’anello di famiglia.

Love is in the air, anticipazioni martedì 28 settembre 2021

Serkan tornerà in studio e sarà mano nella mano con Selin. Il motivo? Ha fatto un incidente e come successe per Eda ha perso la memoria ed è convinto di essere ancora fidanzato con Selin.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 29 settembre 2021

Eda è provata per quanto accaduto anche perché Serkan non si ricorda proprio di lei. L’uomo pensa di non averla mai incontrata nella vita ma Eda non si fermerà così facilmente.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 30 settembre 2021

Aydan vuole portare Serkan ad un controllo specialistico. Ci sarà anche una festa per il Bolat direttamente in azienda.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 1 ottobre 2021

Intanto Engin è convinto che Piril aspetta un figlio perché l’ha sentita parlare al telefono. La donna non è incinta, c’è stato un disguido perché lei si stava riferendo ad una gatta che sta per avere dei cuccioli e vorrebbe adottarne uno.

Che cosa succederà? Serkan riconquisterà la memoria? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Love is in the air per questa nuova settimana.