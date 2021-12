Un professore 2 anticipazioni: tutto quello che succederà nella seconda stagione

Ci sarà la seconda stagione di Un professore ? Sembrerebbe proprio di si, visto il successo che c’è stato in Italia per la prima stagione. Alessandro Gassmann e tutto il cast di giovanissimi attori protagonisti della serie, hanno lasciato il segno conquistando il pubblico di Rai 1. Con una media di oltre 4 milioni di spettatori, Un professore, dopo sei puntate, saluta quindi la prima serata della rete e si prepara a tornare con la seconda stagione. Come saprete la fiction si ispira alla serie spagnola Merlì, arrivata dalla Spagna. In onda nel 2015, la serie Merlì è stata amatissima dal pubblico. Ha avuto 3 stagioni e anche uno spin off. Per questo possiamo raccontarvi, anche se ci sono state molte differenze con la trama della nostra Un professore, quello che potrebbe accadere nella serie spagnola. Ad esempio la storia di Jacopo e Simone non esiste nella serie spagnola, per cui bisognerà capire come reagirà il giovane alla storia di suo fratello. Il personaggio di Simone tra l’altro, che è in Spagna è Bruno, è molto diverso dal più posato e riflessivo protagonista di Un professore…Le differenze sono tante e per cui anche nella seconda stagione di Un professore possiamo aspettarci qualcosa di molto diverso…

Vediamo qualche dettaglio in più!

Un professore 2: le anticipazioni della fiction

La seconda stagione di ‘Merlí’ è andata in onda tra il 19 settembre e il 12 dicembre 2016, con un totale di 13 episodi. Anche in questo caso, ogni episodi prende il nome di un filoso, quindi immaginiamo che potrebbe succedere anche in Un professore 2. La serie in Spagna, riprende da dove avevamo lasciato, e troviamo quindi i nostri alunni del liceo, impegnati in un altro anno scolastico. Dante sarà un insegnante molto amato, dopo un primo anno in cui ha conquistato i suoi studenti con i suoi metodi di insegnamento originali e la sua passione per la filosofia.

In questo secondo anno gli studenti sono un po’ maturati, anche grazie alle lezioni di vita che il professore ha insegnato loro nell’anno precedente. Ma anche così, sono pur sempre adolescenti, con tutto ciò che ciò comporta: insicurezze, sperimentazione, confusione e tanta voglia di andare alla scoperta del mondo e divertirsi. L’arrivo di una nuova studentessa di origine ucraina, Oksana (Laia Manzanares), crea nuove relazioni e tensioni all’interno del gruppo grazie alla sua personalità estroversa e alla sua maggiore esperienza in materia sessuale. Questo succede ovviamente nella serie spagnola, non sappiamo se succederà lo stesso anche nella seconda stagione di Un professore, dove va detto che le ragazze, hanno già avuto molti approcci e non sono così ingenue!

Nella seconda stagione della serie spagnola ci sarà anche una new entry, una nuova insegnante, succederà lo stesso anche in Un professore 2? Si tratta di Coralina (Pepa López), una professoressa sessantenne severa e autoritaria che arriva da Àngel Guimerà pronta a imporre le sue regole e i suoi criteri conservatori, lontani dai metodi di Dante Balestra e di Merlì, il cugino spagnolo del nostro Gassmann. I due si scontrano violentemente e Coralina diventa rapidamente la cattiva dell’istituto, con la maggior parte degli studenti contro di lei e la facoltà in uno stato di continua tensione.

Oltre a Coralina, anche Millán (Ferran Rañé), una nuova insegnante di lingua spagnola, ed Elisenda (Sandra Monclús), insegnante di inglese, si uniscono al corpo docente. Nelle classi, Merlí e quindi anche il nostro Dante, troverà modi nuovi e originali di impartire le sue lezioni, portando gli studenti fuori dall’aula per applicare le teorie di Cartesio, Hobbes o Hiparquía di Maronea al mondo reale.

Pol ( che sarebbe Manuel nella serie italiana) invece, ha problemi in casa con il padre e il fratello ed è lento a tornare in classe all’inizio del corso. Sono tante, come vi abbiamo detto le differenze con la serie italiana. Nella nostra fiction Manuel ha solo la mamma, Anita e non ha nessun fratello…Quindi si dovrà sviluppare quest’altro filone, con Manuel che probabilmente si metterà ancora una volta nei guai e Anita pronta ad andare in suo soccorso. Marc aiuta il fratellino con i suoi studi ei suoi problemi comportamentali. Nuove storie d’amore e amicizie nasceranno e non finisce qui. Nella seconda stagione della serie spagnola si assisterà anche all’arrivo di un’insegnante transgender a cui Coralina si oppone scatena una protesta tra gli studenti. Non sappiamo se questo succederà anche in Italia, per saperlo dovremmo comunque attendere, visto che non si andrà in onda, se anche la serie fosse confermata, prima del prossimo anno! Poi ci saranno anche le storie sentimentali di Dante: come andrà a finire con Anita, con la quale è legato da qualcosa che va oltre la semplice attrazione, ci sarà una possibilità per loro?

Un professore 2: cosa succederà tra Manuel e Simone?

Nella seconda stagione di Un professore ovviamente si parlerà del rapporto tra Manuel e Simone. Mentre il figlio del professore è sicuro di essersi innamorato del suo compagno di classe, Manuel non sa ancora che cosa prova davvero. Nella serie spagnola, questa amicizia/relazione si approfondirà ma ci sarà un finale parecchio deludente per chi fa il tifo per la coppia. Infatti Simone potrebbe decidere di lasciare la città per andare fuori, lasciando Manuel nello sconforto.

