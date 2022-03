Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: intercettazioni shock per Carolina, la verità su Lorenzo è vicina

Chi sta spiando Carolina e in generale tutti i medici del policlinico? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Doc-Nelle tue mani 2 anche perchè a quanto pare, la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini, potrebbe avere le ore contate. Nessuno sa, lo ricordiamo, che Carolina, su richiesta di Lorenzo, aveva staccato la sua bombola per darla alla paziente che si trovava in affanno e che aveva avuto una crisi. Purtroppo però qualche minuto dopo, anche Lorenzo ha avuto una crisi respiratoria che ha poi portato delle complicazioni cardiache. Lazzarini non era riuscito a segnalare con la famosa pallina, il suo malessere e quando Carolina era tornata con la bombola, era troppo tardi. Ma questa verità al momento la conoscono solo Andrea, sua figlia e la ex moglie del Fanti. La ragazza si è fatta scappare qualcosa con il suo nuovo fidanzato e a quanto pare, le sue parole, sono state registrate e potrebbero essere un’arma letale per mettere fine alla carriera di Andrea. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della settima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta il 10 marzo 2022 su Rai 1 come sempre in prime time.

Doc-Nelle tue mani 2 le anticipazioni per la settima puntata: Doc rischia il posto?

Le anticipazioni dell’episodio2×13 Così Lontani, Così Vicini: Mentre i medici sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco, Cecilia fa a Doc un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese e di Giulia. Nel frattempo, Riccardo scopre una cosa su Doc che lo mette profondamente in crisi. Gabriel fa una proposta shock a Elisa, mettendola davanti a una scelta difficile. Le chiede di lasciare tutto e di partire insieme. Nel frattempo il dottor Fanti, che ha raccontato a Riccardo di Lorenzo e di quello che è successo con Carolina, non sa che il suo posto potrebbe essere a rischio. Negli ultimi episodi tra l’altro, Giulia e Andrea si sono nuovamente avvicinati, e se alla fine il primario ricordasse che era per lei che batteva il suo cuore prima che perdesse la memoria? Certo è che Giulia, potrebbe essere molto delusa dal fatto che Andrea le abbia nascosto la verità su Lorenzo, pur di proteggere Carolina. Ma questa verità potrebbe essere molto presto rivelata visto che ci sono delle intercettazioni molto chiare in cui si sente quello che la figlia di Fanti ha raccontato al primario di chirurgia.

Le anticipazioni dell’episodio 2×14 Senza Nome: Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. Poco prima la donna aveva chiesto a Giulia di essere la sua testimone, visto che voleva sposarsi ma la dottoressa si era rifiutata. Proprio quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto. Alba continua a credere che Riccardo stia male e visto che il giovane medico non vuole affrontare la cosa, lo lascia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1.