Studio Battaglia anticipazioni: Massimo e Anna sempre più complici, Nina spezzata

Che grandi colpi di scena nella seconda puntata di Studio Battaglia, dopo lo show che Nina ha regalato nella cena di presentazione con la famiglia di sua sorella, sul finale abbiamo assistito a una rivelazione davvero inaspettata. Anna deve fare i conti con una notizia che non avrebbe mai pensato di ricevere: anche suo marito Alberto è nella famosa lista di persone iscritte al sito per incontri e a scoprirlo, è stato Massimo, l’uomo di cui lei probabilmente, è da sempre innamorata. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della terza e penultima puntata di Studio Battaglia in onda il prossimo lunedì su Rai 1, siete pronti per nuovi colpi di scena tra matrimoni che saltano, matrimoni che finiscono? Per non parlare di tutte le bugie che la mamma ha detto sul conto di Giorgio. Ha sempre mandato cartoline, regali, lui c’era per le sue figlie ma loro non lo sapevano…E poi Viola che sembra aver capito di essere davvero innamorata del suo futuro marito e di aver sbagliato tutto.

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la terza puntata…Vi ricordiamo che la prossima puntata della fiction ci aspetta di lunedì!

Studio Battaglia anticipazioni: la trama del 28 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×05: Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Eppure Alberto continua a ribadirle che si era solo iscritto a quel sito ma che non ha mai incontrato nessuna donna e che non l’ha mai tradita. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto.

Le anticipazioni dell’episodio 1×06: Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa. Tra Massimo e Anna c’è un feeling che non si può fare a meno di notare e forse, dopo questo viaggio, le cose tra loro, cambieranno…L’avvocatessa Battaglia si rende conto di quanto Nina sia sempre più fragile nonostante si nasconda sotto una corazza e si mostri felice, indipendente e strafottente. In realtà non lo è e sta soffrendo moltissimo…

Appuntamento quindi a lunedì prossimo con la terza puntata di Studio Battaglia, si torna in onda il 28 marzo! Segnatelo sul calendario.